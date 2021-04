Rugby Top 10 – Pavan ai saluti: “Viadana, io mi fermo qui”

VIADANA Quella di domani al Quaggia con il Mogliano di Costanzo e Basson, a meno di sorprese, dovrebbe essere l’ultima gara da giocatore per Gilberto Pavan, jolly dei tre quarti, bandiera del Rugby Viadana e tecnico dei Caimani: «E’ da un po’ che sono intenzionato a smettere – spiega – Non sono più giovane e gioco da tanti anni. L’anno scorso sono stato anche operato, a caldo il dolore non lo avverto, dopo, invece, sì. Prima della definitiva decisione comunque parlerò con la società e con il tecnico German Fernandez». Pavan tra l’altro a febbraio contro i Lyons Piacenza ha festeggiato le 150 presenze in giallonero. Arrivato nel 2010 in riva al Po, tesserato allora per gli Aironi, non si è più mosso. Il Viadana intanto è pronto a chiudere la propria stagione ospite dei trevigiani, con i quali di recente ha pareggiato nel recupero della nona giornata allo Zaffanella per 16-16. Nell’ultima gara della regular season ci si gioca il quinto posto.

«Pur essendo nato nella Marca, al contrario di mio fratello Riccardo non ho mai giocato nel Mogliano – osserva Gilberto Pavan – Sono stato avversario quando militavo nel settore giovanile della Benetton. Due squadre simili e domani non si affronteranno solo per onor di firma: c’è in palio il quinto posto, al momento nelle nostre mani con due lunghezze sui veneti. La dice lunga sull’importanza che riveste questa partita. Di certo bel gioco, emozioni e magari spettacolo non dovrebbero mancare».

Oltre a Pavan anche Jacopo Schiavon è un ex Mogliano. Due gli ex gialloneri nel team trevigiano: Brian Ormson e Ulises Garziera , quest’ultimo causa infortunio è già rientrato in Argentina.

Stasera a Edimburgo (21.15), al Murrayfield Stadium, le Zebre saranno ospiti nella Rainbow Cup degli scozzesi. Nel quindici titolare due ex Viadana, Biondelli estremo e Ceciliani tallonatore, e in panchina Krumov. A disposizione vi sarà anche come permit player il tallonatore dei gialloneri Giampietro Ribaldi. «Siamo tutti molto contenti per questa convocazione – conclude Gilberto Pavan – Ha fatto la gavetta nei Caimani e ora è in prima squadra».