Rugby Top 10 – Silvestri: “Viadana, ora devi riscattarti”

VIADANA Riscatto. E’ questa la parola d’ordine in casa Viadana dopo la bruciante sconfitta rimediata a Padova nell’ultimo turno di campionato. L’occasione arriverà sabato prossimo allo Zaffanella contro le Fiamme Oro degli ex Caffini, Di Marco, Gabbianelli e Spinelli. Si gioca alle ore 15, arbitro Trentin di Lecco.

«Dobbiamo dare il massimo per vincere e cancellare il passo falso col Petrarca – afferma il tallonatore Federico Silvestri, ultimo arrivato in estate in casa giallonera – ma attenzione alle Fiamme, anche loro devono rifarsi dopo l’imprevista sconfitta casalinga contro il Colorno, vera sorpresa di questa prima parte del Top 10. Le sfide fra il Viadana e la compagine capitolina sono state sempre delle battaglie, loro per giunta hanno molti ex che di sicuro vorranno fare bella figura».

Con Silvestri torniamo al match di Padova nel quale il Viadana non ha saputo ripetere la bella prestazione offerta sette giorni prima contro il Calvisano. «Il risultato è giusto – dice Federico, senza cercare scuse – complimenti ai nostri avversari perchè nel gioco al piede e tatticamente sono stati perfetti. Certo, la partita è cambiata tra il primo e il secondo tempo. Nella ripresa siamo entrati in campo con un altro piglio, se fossimo riusciti a segnare un’altra meta, forse avremmo potuto anche riaprire la partita o quantomeno a centrare il bonus. Ma sono solo considerazioni che non cambiano il risultato. Di vero c’è che il Petrarca ha meritato la vittoria e noi non siamo riusciti a ripetere l’ottima prestazione offerta con il Calvisano. Ed è un peccato».

Il dato che balza all’occhio è che in trasferta Viadana ha perso a Rovigo, a Piacenza e a Padova, mentre ha messo sotto Calvisano allo Zaffanella. Nello stadio amico tornerà appunto sabato per affrontare le Fiamme Oro e poi di nuovo il 27 per recuperare la sfida della seconda giornata col Valorugby Reggio Emilia, che a Viadana ha vinto in Coppa Italia. «Meglio pensare ad una gara per volta – conclude Silvestri – la vittoria del Colorno a Roma fa capire che non ci sono partite facili e scontate. Dobbiamo migliorare sia in mischia che in touche, ma questo è un gruppo giovane, serve tempo. Credo che il lavoro impostato dal coach Fernandez e dal suo staff darà a breve ottimi frutti».