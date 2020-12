Calcio a 5 Serie A – Ganzetti: “Il vero Saviatesta l’avete visto con Pesaro e Catania”

MANTOVA Il Saviatesta fa da spettatore alla 9ª giornata (la gara col San Giuseppe sarà recuperata il 16 febbraio) e tornerà in campo sabato a Ostia per il match del 10° turno. Approfittiamo dello stop forzato per conoscere meglio il pivot 28enne Andrea Ganzetti, che due anni fa, da avversario nel Sestu, aveva segnato ai biancorossi sia nella regular season che nei playoff. «Forse – dice tra il serio e il faceto – è per quello che hanno deciso di portarmi a Mantova». Il dg Cristiano Rondelli ha affondato il colpo la scorsa estate, riportando l’ex Manfredonia nella massima serie dopo l’esperienza a Cosenza. «Qui mi trovo davvero bene – afferma -. E’ una stagione complicata per motivi extra campo, ma vogliamo arrivare fino in fondo e conquistare la salvezza. La pausa di oltre un mese dopo le prime tre partite non ci voleva proprio, ci ha fatto perdere il ritmo e condizionato la gara di Eboli. Peccato, ma sappiate che il vero Mantova è quello visto contro Pesaro e Catania».

Ganzetti parla poi di coach Despotovic: un volto nuovo per il Mantova, ma non per lui. «Lo conoscevo già da giocatore – spiega – l’ho affrontato quando lui era al Cagliari e io a Pesaro e, tra l’altro, marcava proprio me. Ha un profilo internazionale, è un tecnico di primo livello. E’ stato bello ritrovarlo». Sabato il Saviatesta andrà nella tana del Lido di Ostia per la prima di una serie di partite ravvicinate. «Sarà una gara molto complicata – commenta Andrea – sia noi che loro abbiamo bisogno di punti e ce la giocheremo fino alla fine. E’ un calendario strano; passiamo dal non giocare mai a giocare ogni tre giorni. Dovremo essere bravi a gestire le energie. Questa è un’annata particolare, per tutti. Ogni partita è una battaglia, non ci sono squadre materasso e anche le grandi possono perdere punti per strada».