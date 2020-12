Rugby Top 10 – Viadana, parla Ciofani: “Con Reggio sarà un’altra battaglia”

VIADANA L’hombre del partido. Alessandro Ciofani, tre quarti ala, alla seconda stagione in giallonero, sabato a Colorno è stato decisivo per il successo del Viadana realizzando la meta del sorpasso poi trasformata da Ceballos. «L’arbitro me ne aveva annullata un’altra in precedenza – ricorda Ciofani – ma credo fosse valida e ci avrebbe consentito di racimolare cinque punti col bonus».

La squadra si allenerà tutti i giorni questa settimana, ad eccezione di Natale, per preparare al meglio la sfida casalinga di domenica col Valorugby Reggio Emilia, recupero della seconda giornata (ore 15, arbitro Angelucci di Livorno). E’ la rivincita del match di Coppa Italia vinto dai reggiani per 35-13, ma quello era un altro Viadana. Parecchi sono gli ex gialloneri che militano nel Valorugby: Amenta Bacchi, Devodier, Gennari, Gerosa, Davide Rimpelli e Ruffolo.

«Il successo conquistato a Colorno ci voleva proprio – prosegue Ciofani – avevamo bisogno di portare punti a casa. E’ stata dura, ma sapevamo che la sfida coi parmensi sarebbe stata complicata. Siamo stati bravi a spuntarla, ma ora dobbiamo voltare pagina e pensare al prossimo match col Valorugby, che giochiamo allo Zaffanella e vogliamo vincere. La scorsa stagione, nel nostro stadio, abbiamo battuto i reggiani sia in Coppa Italia che in campionato: loro si sono rinforzati, l’abbiamo visto nella gara d’inizio stagione in Coppa, ma sappiamo come giocano e come affrontarli. Domenica sarà fondamentale mettere in pratica il nostro piano di gioco e lottare su tutti i palloni fino alla fine, solo così potremo spuntarla».

Per quanto riguarda la condizione della squadra, il mediano di mischia Pietro Gregorio ha rimediato a Colorno un colpo al costato e non è quindi al meglio, indisponibili saranno certamente Pavan e Quintieri. Mentre ha lasciato il club per problemi di famiglia il pilone sinistro Nicola Breglia (era alla quarta stagione a Viadana), del quale non si conoscono le intenzioni per il futuro.

Ieri, intanto, la squadra si è ritrovata per il pranzo di Natale. Stamattina (11.30) è invece in programma la conferenza stampa online per presentare l’iniziativa di raccolta fondi per gli ospedali.