Calcio Serie C – Mantova battuto al Martelli dal Gubbio (1-2)

MANTOVA Il Mantova chiude male il 2020, battuto in casa dal Gubbio. Decisiva una doppietta di Gomez nel primo tempo. I virgiliani hanno cercato di riaprirla, ma solo il gol di Saveljevs al 75′ ha fornito qualche speranza. Espulso nel finale Moreo per doppia ammonizione. Il campionato si ferma per la sosta natalizia. Si riparte il 10 gennaio con Vis Pesaro-Mantova.

La cronaca Ultimo impegno del 2020 per il Mantova che ospita il Gubbio per la 17esima giornata di campionato. Buon pomeriggio dallo stadio Martelli, da dove vi aggiorneremo in tempo reale sull’andamento della partita. I biancorossi precedono gli umbri di 9 punti in classifica, ma devono ritrovare la vittoria che manca da due gare. Troise deve fare a meno di Di Molfetta (infortunato) e Bianchi (in isolamento causa Covid).

MANTOVA-GUBBIO 1-2

MANTOVA: Tozzo; Zanandrea, Checchi, Milillo, Silvestro (62′ Militari); Lucas (46′ Saveljevs), Zibert (80′ Zappa), Gerbaudo; Guccione, Ganz (46′ Vano), Cheddira (46′ Moreo). A disp.: R. Tosi, Rosso, F. Tosi, Esposito, Mazza, Panizzi, Cortesi. All.: Troise.

GUBBIO: Zamarion, Formiconi (82′ Cinaglia), Uggè, Pasquato, De Silvestro (80′ Pellegrini), Ferrini, Malaccari, Sainz Maza, Gomez (70′ Gerardi), Munoz, Oukhadda. A disp.: Elisei, Montanari, Migliorelli, Sdaigui, Sorbelli. All.: Torrente.

ARBITRO: Luigi Catanoso di Reggio Calabria (assistenti: Trischitta di Messina e Micalizzi di Palermo)

RETI: 10′ e 22′ Gomez, 75′ Saveljevs

NOTE: Espulso Moreo al 90′ per doppia ammonizione. Ammoniti: Malaccari, Moreo, Zamarion, Sainz Maza. Calci d’angolo: 7-3. Recupero: 5′ + 5′

Secondo tempo

95′ Finisce qui. Il Gubbio espugna il Martelli.

94′ Mantova generosamente in avanti.

90′ Cinque minuti di recupero, cinque minuti di speranza per il Mantova.

90′ Secondo cartellino giallo e inevitabile espulsione per Moreo per fallo su un difensore. Il Mantova chiuderà in 10.

85′ Punizione di Pasquato alta. Il Mantova riparte in avanti.

83′ Occasionissima Mantova!!!! Traversone basso di Gerbaudo, Vano viene anticipato di un soffio in angolo da Ferrini.

80′ Ultimo cambio per il Mantova: esce Zibert, entra Zappa.

76′ Ancora Mantova pericoloso con un tiro da fuori area di Moreo alzato in corner dal portiere.

75′ Il Mantova accorcia!!!!!! Cross di Zanandrea e colpo di testa di Saveljevs che mette la palla nell’angolino basso.

70′ Primo cambio nelle fila del Gubbio: esce Gomez (autore della doppietta) ed entra Gerardi.

70′ Angolo per il Mantova, Saveljevs di testa manda fuori da buona posizione.

67′ Mantova vicino al gol su conclusione di Zibert da destra, respinta da Uggè a pochi passi dalla linea di porta. La palla arriva a Guccione che spara in curva.

64′ Il tecnico biancorosso le prova tutte per riaprire il match, ma il Mantova non cambia passo.

62′ Fasi di gioco confuse. Intanto Troise richiama in panchina Silvestro e inserisce Militari.

59′ Cross di Zibert dalla sinistra, troppo sul portiere.

57′ Primo cartellino giallo per il Mantova, sventolato sotto il naso di Moreo per intervento falloso sulla trequarti.

54′ Dopo una partenza promettente, il Mantova sta lasciando campo al Gubbio.

50′ Gran botta di Sainz Maza da 25 metri, fuori.

48′ Guccione dalla lunga distanza, conclusione violenta ma centrale. Zamarion blocca facile.

47′ Subito un’occasione per Silvestro. Il Mantova vuole riaprire la partita.

46′ Triplo cambio per Troise: escono Lucas, Ganz e Cheddira, entrano Moreo, Saveljevs e Vano.

Primo tempo

45′ + 6′ Dopo un ulteriore minuto e mezzo di recupero, l’arbitro manda tutti negli spogliatoi. Due a zero per il Gubbio, sterile la reazione del Mantova. A tra poco per la ripresa.

45′ + 4′ Ultima opportunità per il Mantova. Lucas su punizione centra la barriera.

45′ Quattro minuti di recupero.

45′ Ganz a terra dopo un contrasto in area. L’arbitro fa (giustamente) proseguire.

41′ Il Mantova ci prova ma il Gubbio si difende con ordine e gestisce senza troppe sofferenze il doppio vantaggio.

38′ Occasione Mantova! Traversone di Silvestro dalla sinistra, Guccione prova la rovesciata e la palla termina a lato non lontana dal palo.

37′ Nuovo tentativo del Mantova, ma il cross di Guccione viene intercettato senza patemi dal portiere ospite.

33′ Punizione di Guccione, alta di poco.

31′ Improvvisa conclusione di Pasquato dal limite dell’area, brividi per Tozzo ma la palla termina a lato.

31′ Tiro cross di Gerbaudo, Zamarion neutralizza in due tempi. Segnali di Mantova in questa fase.

27′ Doppia occasione per il Mantova! Prima è Ganz, su traversone di Guccione, a toccare di testa ma Malaccari respinge sulla linea, Poi, sul prosieguo dell’azione, Lucas non centra lo specchio.

26′ Ancora nessun intervento rilevante da parte del portiere ospite.

24′ Partenza choc per il Mantova, sotto di due gol e chiamato a una reazione che per il momento non si vede. Gubbio cinico.

22′ Raddoppio del Gubbio. Sul cross dalla bandierina è ancora Gomez a beffare Tozzo nell’area piccola.

21′ Il corner non è stato ancora battuto causa infortunio di un giocatore ospite.

20′ Primo corner per il Gubbio.

17′ Gubbio in contropiede, tiro a giro di Pasquato dal limite dell’area. Tozzo blocca sicuro. Intanto è rimasto a terra Guccione dopo un contrasto.

16′ Traversone di Guccione, Gerbaudo tocca di testa ma la palla finisce comodamente tra le braccia di Zamarion.

14′ Conclusione violenta di Oukhadda dalla lunga distanza, nettamente fuori.

13′ Primo corner del match. Il traversone dalla bandierina viene raccolto da Ganz il cui destro al volo non inquadra lo specchio.

12′ Doccia fredda per il Mantova che ora prova a reagire.

10′ Gubbio in vantaggio. Cross di Munoz dalla destra dopo azione manovrata e colpo di testa di Gomez che finisce nell’angolino. Nulla da fare per Tozzo.

8′ Tutto ok per il difensore del Mantova. Il gioco riprende.

8′ Problemi per Checchi. Staff medico in campo.

6′ Gubbio in avanti. Cross di Formiconi dalla sinistra, la palla termina oltre la linea di fondocampo.

Balza all’occhio la posizione di Milillo, schierato terzino destro con Zanandrea centrale insieme a Checchi.

La partita è cominciata. Calcio d’inizio battuto dal Gubbio. Mantova in maglia azzurra, Gubbio in bianco.