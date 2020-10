Rugby Top 10 – Viadana più forte con Silvestri e Ponzi

VIADANA Due acquisti in un colpo solo per il Rugby Viadana. Si tratta del tallonatore Federico Silvestri e del terza linea Alessio Ponzi. Quest’ultimo è figlio d’arte: il papà Ennio, con la maglia neroverde dell’Aquila, è stato uno dei più forti rugbisti italiani fra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta).

Silvestri è nato a Bologna il 4 gennaio 1993: ha iniziato a giocare nelle giovanili del Reno Bologna, poi è approdato all’Academy del Noceto e ha giocato anche in prima squadra. Nel 2012 è stato in forza ai Crociati, per poi trasferirsi l’anno successivo a Piacenza. Per due anni ha militato coi Lyons. Nel 2015 ha maturato un’esperienza a Rovigo e nella stagione successiva a Reggio Emilia, ha avuto anche la possibilità di giocare in Inghilterra col Bury St. Edmunds Rugby. Tornato in Italia, per due stagioni ha indossato la casacca del Verona. «Sono molto contento – afferma – di poter dare il mio contributo a un club storico e blasonato come Viadana. Sarà strano giocare allo Zaffanella non da avversario come è successo in passato. Arrivo in una nuova realtà e pian piano sto conoscendo i miei nuovi compagni di squadra. Il gruppo è giovane ma ha una grossa voglia di affermarsi. Dopo un periodo di inattività a causa del Coronavirus, sono molto contento ed entusiasta di tornare a giocare». Gli fa eco il diesse Alberto Bronzini: «Federico completa adeguatamente il reparto dei tallonatori, dove c’è già Ribaldi. Lo ritengo un buon lanciatore; al contempo atleta dinamico ed esperto, contiamo sulla sua volontà e la sua determinazione in campo». L’altro volto nuovo del Viadana è il terza linea Alessio Ponzi: nato a Pescara nel 1996 (187 cm per 97 kg), ha giocato sia per la Selezione A.s.a sia per l’Accademia di Roma. Nel 2017 ha indossato la maglia dell’Aquila, per poi maturare un’esperienza nel Cus Genova. Successivamente si è trasferito a Verona per giocare in serie A. Ora vuole mettersi alla prova nel Top 10 e si ritiene pronto per dare il suo contributo alla compagine di German Fernandez. «Il mio obbiettivo – dichiara il terza linea – è essere di aiuto alla squadra. Voglio mostrare quel che valgo e sfruttare le possibilità che mi verranno date dagli allenatori». Bronzini lo descrive così: «Lo ritengo giocatore idoneo per rinforzare il reparto delle terze linee, visto e considerato che la scorsa stagione si è ben comportato nelle file del Verona in serie A. Come altri giovani che sono arrivati nel nostro club avrà la possibilità di competere con gli altri compagini di ruolo per giocare da titolare».

Ricordiamo che giovedì pomeriggio il Viadana sarà in amichevole alla Guizza di Padova contro il Petrarca.