SAN BENEDETTO DEL TRONTO La Stabili Casalmaggiore vince la 17esima Supercoppa Italiana. E’ la terza volta che le rosa mettono in bacheca questo trofeo, bissando anche il successo del 2022 sempre targato Stabili. Nella finale della prima tappa del LVST 2023 della Lega Pallavolo femminile, Caracuta e compagne hanno battuto in finale Vero Volley Milano dopo aver superato in semifinale Motorola Busto Arsizio per 2-0. Le due formazioni della finale hanno dato vita ad una partita che ha messo in mostra le qualità delle due squadre più forti. Un bellissima finale in attesa delle tappe di Riccione e Lignano Sabbiadoro dove verranno assegnate la Coppa Italia e lo scudetto del Sand Volley. La Stabili si è imposta per 2-1 ( 13-15, 15-7, 16-14). Nel primo set Stabili avanti 4-1 e 13-11 ma Vero Volley chiude 15-13 trascinata da Traballi. Nel secondo set le rosa partono sul 7-0 e il parziale non ha storia. 15-7 Stabili e tutto rimandato al tie-break. Milano è avanti nella parte centrale ma Stabili si procura due palle match sul 14-12 che vengono annullate grazie alle ottime difese di Negretti. Una invenzione di Zago e un muro di un’ottima Francesca Michieletto portano la Supercoppa a Casalmaggiore.

Stabili: Caracuta, Zago, Colzi, Michieletto, Angelina, Calusesi all. Lucchi.

Sergio Martini