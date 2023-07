Calcio a 7 – Il Memorial La Fata alla fase clou: martedì sera ci sono le semifinali

Borgofranco Po Avis il Ponte contro Edilizia Sperindio (ore 21) ed Europa New Service vs Oldpub Pizzeria Albachiara (ore 22): sono queste le semifinali del 7° Memorial Michele La Fata in programma domani sera al “Teatro dei Sogni” di Borgofranco sul Po.

Nei quarti di finale, l’Avis Il Ponte ha sconfitto 7-5, dopo i supplementari, l’Osteria 59 (3 Berveglieri, Mantovani, 2 Straziota, Calzolari; Grosselle, 2 Golinelli, Ambrogi, Cavicchioli). A due minuti dal fischio finale, l’Osteria era in vantaggio di 2 reti (4-2), ma un Berveglieri in grande spolvero (autore di una tripletta) e l’eterno “Bum Bum” Mantovani hanno portato il match all’overtime. L’Avis vola sulle ali dell’entusiasmo e chiude i conti sul 7-5.

L’Edilizia Sperindio ha piegato l’Eagle Team per 8 a 7 (3 Moi, 2 Tinti, Daiu, Singh, Sarti; 3 Vilja, 3 Kodra, Gjoka). L’Eagle Team sblocca subito con Kodra, immediato pareggio dell’Edilizia col gol di Moi. Nuovo allungo delle “aquile” (Vilja e Kodra), ma Andrea Moi è in serata di grazia e fa 3-3. Segnano ancora Kodra e Vilja da una parte, doppietta di Andrea Tinti dall’altra: il primo tempo finisce 5-5. Daiu porta i rossoblù avanti, Singh sembra chiuderla definitivamente, ma Kodra firma a sua volta una tripletta e riporta i suoi a -1. Non basta, finisce 8-7.

L’Old Pub Pizzeria Albachiara ha battuto 5-3 la Bsb Filtri (Suppi, Pisha, 2 Perdichizzi, Zanasi; Carnevali, Agazzani, Paltrinieri). Suppi segna la prima rete, risponde subito Carnevali. L’Old Pub si porta sul 3-1 grazie a Perdichizzi, accorcia Agazzani e all’intervallo è 3-2. I ragazzi di mister Rossi macinano gioco, ma la Bsb rimane in partita fino al fischio finale, che promuove comunque in semifinale l’Old Pub Albachiara.

Affronterà l’Europa New Service, che ha liquidato il Corte Matilde con un secco 7-2 (Kamal, 2 El Alami, 2 Amarai, Lamkhanter, Rabas; Trombini, Abdelouaret). A stappare la situazione ci pensa Kamal Ayoub e in pochi minuti El Alami e Amarai fanno 3-0 per l’Europa. Ad inizio secondo tempo la Corte Matilde ha un sussulto d’orgoglio e, approfittando di un attimo di rilassamento degli avversari, segna con Trombini e Abdelouaret. E’ però un fuoco di paglia perchè i ragazzi in maglia gialla reagiscono subito e ancora con i gemelli del gol, Amarai-El Alami, danno lo strappo decisivo all’incontro. Lamkhanter e Rabas arrotondano il risultato allo scadere per il definitivo 7 a 2.

Domani, come detto, le semifinali. Venerdì la finalissima (ore 22), preceduta dall’ultimo atto del torneo “Future Stars” tra Poggese e Quistello (20.30).