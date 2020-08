Ripartono a Marmirolo i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica

MARMIROLO – Dopo il lockdown sono ripartiti i lavori di efficientamento del parco di illuminazione pubblica di Marmirolo affidati a Engie Italia, player dell’energia e dei servizi la cui ambizione è guidare la transizione verso un’economia a zero impatto ambientale. Nell’arco di 24 mesi la rete di pubblica illuminazione del Comune di Marmirolo sarà trasformata in una rete efficiente e ecologica, trasformando il comune in una vera e propria smart city. Efficientamento energetico, adeguamento normativo e riqualificazione degli impianti sono i tre pilastri su cui si fondano gli interventi previsti da Engie, con benefici per i cittadini in termini di vivibilità e funzionalità della città, migliore qualità dell’aria grazie alla riduzione delle emissioni e importanti risparmi di energia elettrica. Tra questi: l’attivazione di 13 unità Wi-Fi nei punti chiave della città; la costruzione di una stazione per le rilevazioni meteo; l’installazione di 206 corpi illuminanti di arredo in stile storico; la sostituzione di 1.549 corpi illuminanti con sistemi LED; la creazione di 1.285 armature stradali. I passi di questo percorso di trasformazione verso un futuro da smart city sono raccontati nel video specificatamente realizzato da Engie e dal Comune di Marmirolo.

Il progetto permetterà a Marmirolo, uno dei primi comuni del mantovano ad attuare una svolta green, di ridurre significativamente il consumo annuo di energia elettrica con un risparmio di quasi 700mila kWh/anno pari a un taglio del 73% dell’attuale consumo di energia.

«I lavori di sostituzione lampade avviati a inizio anno erano stati molto apprezzati dalla cittadinanza e siamo contenti ora di annunciare la ripresa dei lavori di riqualificazione di tutta la rete dell’illuminazione pubblica – spiega il sindaco Paolo Galeotti -. E’ un intervento complesso studiato attentamente con Engie per la riduzione dell’impatto ambientale che rappresenterà un salto di qualità per il nostro paese in termini di illuminazione pubblica, innovazione e sicurezza”

«Siamo onorati della fiducia che il comune di Marmirolo ha riconosciuto a Engie, – ha sottolineato Frederic Bongioanni , Direttore Area Nord-Ovest di Engie Italia – il progetto green che svilupperemo renderà la città smart e orientata alla tutela dell’ambiente. Abbiamo previsto mirati interventi di riqualificazione su ogni punto luce della rete cittadina, risparmiando all’ambiente l’emissione di 245 tonnellate di CO2 all’anno, equivalenti a 150 automobili in meno per le strade di Marmirolo».