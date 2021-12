Basket serie A2 f – MantovaAgricoltura chiude con il Ponzano

SAN GIORGIO Il 2021 del MantovAgricoltura si chiude oggi al PalaSguaitzer di Borgo Chiesanuova con il Ponzano Basket (ore 20.30, arbitri Venturini di Lucca e Luchi di Prato). Una sfida che si preannuncia già come una battaglia dato che, attualmente, le giocatrici di coach Zimerle e le virgiliane si trovano a condividere il medesimo posto in classifica a quota 10 punti. Le sangiorgine, reduci dalla sconfitta contro Brescia, sono pronte per il riscatto tra le mura amiche. L’ala Ambra Calzolari torna alla gara contro Brixia: «Al di là di tutto è stata un’ottima partita in cui siamo state in grado di imporre il nostro gioco per tre quarti. È un campionato che io non conosco così bene perché è il mio primo anno in Serie A2, però so il grande valore che ha Brescia e siamo state brave a essere in partita e anche in vantaggio in diverse occasioni. Merito loro, ma anche un po’ un demerito nostro il fatto di aver subito un parziale così gravoso e di non essere state incisive in difesa come fino al terzo quarto. Contro Ponzano serve una prova di carattere. Dovremo conquistarci quel passetto in più rispetto a loro facendoci, magari, un bel regalo di Natale e finendo l’anno nella posizione migliore». Infine, anche Ambra, tra le new entry di questa stagione, afferma che il gruppo di MantovAgricoltura fa la differenza nonostante le difficoltà: «Mi trovo molto bene. Il salto di categoria l’ho sentito, ma la squadra e lo staff mi stanno aiutando: all’inizio ho fatto molta fatica perché è stato proprio un cambio di prospettiva e punti di vista a livello di gioco e tattico, ma sento di star già crescendo. Il percorso è ancora lungo, ma credo che come squadra e come individualità stiamo tutte quando crescendo e migliorando tanto a livello di gioco quanto a quello d’intesa ed intensità. Il mio obiettivo è quello di riuscire a farmi trovare pronta in ogni momento. A livello umano abbiamo un buon feeling e ci sosteniamo in tutte le occasioni possibili». Come sempre la gara sarà trasmessa su YouTube sul canale Basket 2000 San Giorgio. L’accesso al palazzetto è gratuito, ma sarà necessario disporre del Green Pass da esibire l’entrata. Prima della palla a due si terrà un minuto di raccoglimento in onore di Antonino Crescenti, presidente onorario della società scomparso qualche giorno fa.