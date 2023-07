Calcio a 5 – Tutti vogliono il PalaSguaitzer: Saviatesta senza campo

Mantova Settimana decisiva per il Saviatesta, ma forse è meglio dire per molte società sportive mantovane. Nei prossimi giorni, infatti, dovrebbe esserci un incontro per definire un’intesa sull’utilizzo del PalaSguaitzer. L’impianto, gestito dalla San Lazzaro, è gettonato dal Saviatesta, Gabbiano, la nuova società di basket di patron Negri e la squadra femminile di basket di San Giorgio. Il Saviatesta entro il 6 luglio deve presentare alla Divisione Calcio tutta la documentazione per la domanda di ripescaggio, di cui conoscerà una risposta l’11 luglio. Inoltre la Figc ha proposto al club biancorosso di ospitare una partita di qualificazione al Mondiale della Nazionale Italiana a Mantova e ora si attende di capire quale potrebbe essere la disponibilità della Gp Arena. Poi il mercato. Mantova molto attivo. Tra i possibili arrivi c’è quello di Leleco. Per l’italo brasiliano sarebbe un ritorno graditissimo alla corte di mister Milella. Ieri un post d’addio al Verona.