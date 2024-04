Scherma – Mantova: U14 protagonisti a Rovigo, le baby spadiste brillano a Rho

MANTOVA Massimo impegno per il gruppo sportivo di Mantova Scherma impegnato nello scorso fine settimana in tre competizioni concomitanti a Rovigo e Rho.

Sabato, nello Spazio Fiera della città veneta, ha preso le mosse il GP Nazionale Joy of Moving dedicato agli Under 14, che ha visto 9 fiorettisti biancorossi calcare le pedane della 2ª prova nazionale sotto la guida del maestro Massimo Jervolino. Il risultato più prestigioso è stato quello di Sara Cibelli che, dopo un girone perfetto, si è fermata a un passo dalle semifinali, ma con un prezioso bottino di punti utili a mantenere un posto di rilievo nel ranking, che oggi la vede tra le prime venti atlete nazionali della categoria Ragazze.

Nella categoria Giovanissimi/e, 35° posto di Andrea Camurri e 39° di Cecilia Taraschi, che hanno entrambi condotto una buona gara ai gironi, ma si sono fermati al primo scontro diretto non senza qualche disappunto e con il proposito di riprovarci a breve con maggiore determinazione. Menzione di merito per Michele Caione (86° Giovanissimi), Vittorio Vaga (103° Giovanissimi), Gabriele De Lucia (81° Allievi), Filippo Fameli Barosi (90° Maschietti), Emanuele Maestrini (83° ragazzi) e per la spadista Chiara Rubin (59ª Allieve) all’esordio in una gara nazionale di fioretto.

Sulle pedane di Rho (Mi), accompagnata dal maestro Michele Ronconi, si è distinta la spadista Vittoria Marcomini (classe 2009) che, dopo un’ottima gara, ha conquistato il 13° posto delle qualificazioni regionali di spada del Campionato Gold cat. Cadetti, fermandosi solo nello scontro con la numero 2 del ranking nazionale. Pur avendo mancato per un soffio la qualificazione diretta (riservata alle prime 12 classificate), resta probabile la possibilità del ripescaggio che la porterebbe comunque a disputare la competizione nazionale, visto l’ottimo piazzamento in una categoria dominata da classi di età 2007 e 2008. Ancora a Rho, da segnalare nel Campionato Regionale GPG a squadre di spada la prestazione molto buona di Chiara Rubin, Gaia Girelli e Anna Gibertoni, che si sono fermate a sole due stoccate (45-43) dalla zona podio conquistando l’8° posto definitivo sotto la guida del maestro Ronconi.