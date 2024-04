Calcio dilettanti – La Supercoppa si fa in tre: il 24 a Roncoferraro si elegge la regina di Terza Categoria

MANTOVA Triplete. Le squadre mantovane hanno fatto il pieno in Terza Categoria. I primi verdetti sono arrivati domenica scorsa con la matematica promozione del Segnate nel campionato mantovano e del Sermide nel torneo modenese. Entrambe giocheranno l’ultima partita, del tutto ininfluente, nel prossimo weekend. Serve, invece, lo spareggio per decretare la squadra vincitrice del girone cremonese: a sfidarsi saranno comunque due formazioni virgiliane, La Piccola Atene e Rapid Olimpia, che hanno chiuso il campionato appaiate in vetta a quota 45 punti. Il match decisivo si giocherà domenica, ma la Delegazione di Cremona non ha ancora stabilito la sede. Gussola e Sarginesco sono due opzioni sul tavolo. La vincente ovviamente sarà promossa in Seconda Categoria, mentre chi perde dovrà fare i play off, che a Cremona coinvolgono ben sei squadre, dalla seconda alla settima classificata, con tre turni di gare.

Tre sono dunque le squadre virgiliane di Terza Categoria che vinceranno il campionato e che si contenderanno, quindi, l’edizione 2024 della Supercoppa in un inedito “triello” che andrà in scena mercoledì prossimo, 24 aprile, sul campo di Roncoferraro. La manifestazione organizzata dalla Voce di Mantova è giunta quest’anno alla 13esima edizione e per la seconda volta sarà intitolata al collega Gianfranco Bocca, indimenticato scriba del calcio dilettanti, che la Supercoppa l’ha ideata e seguita a partire dagli albori. Quest’anno, evidentemente, si è reso necessario un cambio del format per nominare la regina mantovana di Terza Categoria: non più la tradizionale finalissima, bensì un triangolare all’italiana con tre incontri da 45 minuti ciascuno (ed eventuali rigori in caso di pareggio).

Per Segnate e Sermide si tratta di una prima volta assoluta. I granata, infatti, avevano vinto questo campionato 25 anni fa, mentre i biancazzurri hanno frequentato nel recente passato categorie più alte prima di decidere di trasferirsi a Modena e ripartire dal fondo. Sarebbe un’esordiente anche La Piccola Atene, subito protagonista al suo primo anno in Figc dopo tanti successi nei tornei amatoriali; la Rapid Olimpia ha invece partecipato alla Supercoppa 2015 (allora era solo Olimpia), sconfitta 3-2 dal Moglia. Quel Moglia che è l’unico club ad aver iscritto per due volte il proprio nome nell’albo d’oro del trofeo. L’ultima edizione l’ha vinta il Soave (2022, in finale col Casaloldo), tra una settimana conosceremo la nuova regina.