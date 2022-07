Ciclismo – La Reggiolese festeggia il 50esimo compleanno

REGGIOLO Con il 19° Trofeo Comune di Reggiolo – Memorial Girolamo Cavazzoni, Mario Andreoli, Gianni Verri, Franco Mainini e Dante Gavioli, sono iniziati in casa della Reggiolese i festeggiamenti per i primi 50anni di attività nel mondo del ciclismo. Il team reggiano presieduto da Daniele Folloni, ex atleta e tecnico assai noto ed apprezzato anche nel mantovano per i suoi trascorsi come dirigente del team di Pegognaga, sin dalla sua costituzione si è prodigato nella valorizzazione del settore giovanile. Per questo motivo è stato un punto di riferimento per lo sport delle due ruote anche di vari atleti mantovani provenienti dalle località confinanti.

Da molte stagioni l’attenzione viene rivolta soprattutto al settore giovanissimi e i risultati colti hanno premiato il paziente lavoro svolto dal massimo dirigente biancorosso e dai suoi collaboratori, a partire dal fratello Loredano Folloni e Massimo Crema. Quest’anno, insieme ai baby, la Reggiolese, che così facendo intende guardare al futuro con grandi stimoli, ha allestito anche una formazione esordienti. Domenica, per tornare all’attualità, il tradizionale appuntamento estivo, che ha registrato la presenza di oltre 120 giovanissimi, è divenuto il primo momento dedicato ai festeggiamenti per il mezzo secolo di vita del team.