Sci alpino – Lo Sportime si piazza terzo al Tonale nel “Rapaccioli”. Sedici mantovani ai Regionali

PONTE DI LEGNO-TONALE Domenica scorsa gli atleti dello Sportime Mantova e dell’SC Marmirolo sono stati protagonisti nell’ultima prova del circuito istituzionale FISI per la Circoscrizione Cremona, Mantova e Piacenza, nel Trofeo Ennio Rapaccioli organizzato dal Piacenza Ski Team. Sulle nevi del Passo del Tonale, si sono svolti due Giganti che hanno concluso la fase di qualificazione ai Campionati Regionali Alpi Centrali. I mantovani hanno ottenuto risultati brillanti e ben sedici di loro il pass per i Campionati Regionali. Buon terzo posto dello Sportime nella classifica di società. A seguire, i risultati degli atleti mantovani e i loro piazzamenti nelle due gare.

Gara-1 – Super baby f 1. Ginevra Ghidini (Sportime). Super baby m: 1. Matteo Borghi (Sportime). Baby f: Matilde Grossi (Sportime), 2. Marta Iovino (Sc Marmirolo). Baby m: 2. Mattia Brentali (Sportime); 4. Marco Natali (Sportime); 10. Riccardo Faccilongo (SC Marmirolo). Cuccioli f: 5. Miriam Borghi (Sportime). Cuccioli m: 1. Alessandro Garaboldi (Sportime); 2. Davide Losi (SC Marmirolo); 3. Riccardo Zen (SC Marmirolo). Ragazze: 1. Emma Brentali (Sportime); 2. Olivia Giorgini (SC Marmirolo); 3. Caterina Zen (SC Marmirolo). Allieve: 5. Emma Losi (SC Marmirolo). Allievi: 1. Alberto Malaguti (Sportime); 2. Nicola Nonfarmale (Sportime); 3. Oscar Pigozzi (Sportime). Giovani m: 13. Alessandro Madella (Sportime); 19. Mirko Melotti (Sportime).

Gara-2 – Super baby f: 1. Ginevra Ghidini (Sportime). Super Baby m: 1. Matteo Borghi (Sportime). Baby f: 1. Matilde Grossi (Sportime; 2. Marta Iovino (SC Marmirolo). Baby m: 2. Mattia Brentali (Sportime); 5. Marco Natali (Sportime); 10. Riccardo Faccilongo (SC Marmirolo). Cuccioli f: 6. Miriam Borghi (Sportime). Cuccioli m: 1. Alessandro Garaboldi (Sportime); 2. Davide Losi (SC Marmirolo); 3. Riccardo Zen (SC Marmirolo). Allieve: 5. Emma Losi (SC Marmirolo). Allievi: 1. Alberto Malaguti (Sportime); 2. Nicola Nonfarmale (Sportime); 3. Oscar Pigozzi (Sportime). GIovani m: 13. Alessandro Madella (Sportime); 20. Mirko Melotti (Sportime).

Nella classifica di società lo Sportime si piazza al terzo posto preceduto dal Cremona Ski Team e dal Piacenza Ski Team. Ecco i 16 atleti mantovani che hanno ottenuto il pass. Sportime Mantova per i Campionati Regionali Cuccioli e Baby: Matilde Grossi, Alessio Castelnuovo, Mattia Brentali, Marco Natali, Miriam Borghi e Alessandro Garaboldi. Per i Regionali Ragazzi e Allievi: Emma Brentali, Alberto Malaguti, Nicola Nonfarmale e Oscar Pigozzi. Sci Club Marmirolo per i Regionali Cuccioli e Baby: Marta Iovino e Davide Losi. Ragazzi e Allievi: Alice Bignami, Olivia Giorgini, Caterina Zen ed Emma Losi. Un grande in bocca al lupo a questi giovani atleti che andranno a sfidare gli atleti delle più forti società lombarde.

Ricordiamo che sabato 22 a Pampeago sarà recuperato il Trofeo Città di Mantova-Memorial Falavigna/Romualdi, organizzato dallo Sci Cai Mantova.