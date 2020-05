Seconda Cat. – La Cantera riparte ancora dai giovani. Somenzi: “La nostra politica non cambia”

RIVALTA La dirigenza de La Cantera attende segnali da parte della Figc per iniziare a programmare la prossima stagione. La squadra guidata da Fabrizio Piazza, al momento dello stop, era penultima, ma non dovrebbero esserci problemi per la conferma in Seconda Categoria. «Le idee ci sono – afferma il vice presidente Giovanni Somenzi – col mister dobbiamo ancora parlare, bisognerà valutare le sue esigenze. La nostra politica non cambia, continueremo a dare spazio ai giovani cresciuti nel nostro settore giovanile, una linea che portiamo avanti da quando esiste La Cantera. E in questo modo riusciamo a contenere i costi. Un bilancio sul campionato? Sapevamo in partenza che sarebbe stata dura: abbiamo dovuto fare i conti con gli infortuni dei nostri giocatori più esperti, ma i giovani hanno fatto la lor parte. Dopo un inizio stentato, la squadra era in crescita e avevfa le carte in regola per guadagnarsi suol campo la permanenza in categoria».