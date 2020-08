Ciclismo – Stefano Leali senza rivali sulle strade di Povegliano

POVEGLIANO (TV) Stefano Leali del Mincio Chiese ha posto ieri a Povegliano (Tv) la propria firma sull’albo d’oro della M.O. Sportivi di Povegliano. Il giovane allievo virgiliano ha compiuto un gesto atletico non indifferente, in quanto lungo gli 84,900 km del percorso ha sempre rivestito il ruolo di promotore di vari tentativi di fuga. A 20 km dal traguardo ci prova per l’ennesima volta e in questo caso alla sua ruote rimangono Luca Furlan della Ronco Maurigi, Enrico Bernasconi della Bustese Olona e Andrea Martoni del Sovico. Il quartetto riesce nell’intento, ma in agguato c’è un Leali in grande spolvero che sente sempre più forte di avere tra le mani l’occasione di compiere il colpo grosso. A 3 km dall’arrivo, dopo aver affrontato più volte la salita del Mondello, imprime alla sua azione una forza maggiore lasciandosi alle spalle i compagni di fuga. Sul rettilineo d’arrivo a salutare la sua prima stagionale, per lui e per la sua squadra, c’è il pubblico delle grandi occasioni che con gli applausi lo accompagna sino sotto il traguardo. Domenica positiva anche per gli esordienti diretti da Paolo Armanini e Stefano Battisti; a Covo, infatti, hanno collezionato il 5° e il 6° posto tra gli atleti del secondo anno con Kevin Lanzarotto e Andrea Godizzi mentre tra quelli del 1° anno è Sergio Ferrari che conclude nella top ten occupando il 7° posto. A questo appuntamento hanno preso parte anche gli esordienti dello Sporteven che hanno chiuso, in entrambe le gare, nel gruppo. Ora l’attenzione per il team gialloblu sarà rivolta agli Italiani giovanili della pista che si svolgeranno da oggi a giovedì sul velodromo di San Giovanni al Natisone (Ud).