Gli studenti degli Istituti superiori di Mantova diplomati con 100 e lode sono stati premiati dal Comune

MANTOVA Gli assessori del Comune di Mantova Marianna Pavesi e Adriana Nepote nella mattina di venerdì 4 settembre, nella sala Consiliare del Municipio di via Roma, hanno premiato 27 studenti che si sono diplomati quest’anno presso gli Istituti superiori mantovani con il risultato di 100 e lode. L’Amministrazione comunale ha donato ai giovani, per il loro impegno negli studi, il volume fotografico su Mantova di Tre Lune Edizioni e l’edizione speciale dell’almanacco di Festivaletteratura, che il Comitato organizzatore ha realizzato straordinariamente in tiratura limitata per l’anno 2020. “Vi portiamo i complimenti e i saluti anche da parte del sindaco Palazzi – hanno detto gli assessori del Comune di Mantova –. Siamo orgogliosi di voi perché rappresentate un’eccellenza della nostra città. Un complimento va anche ai vostri genitori e famiglie. Infine, vi auguriamo nuovi successi nei vostri prossimi studi universitari”. Tutti i 27 giovani, infatti, proseguiranno ora il loro percorso di studi presso varie Università italiane.