Calcio Serie C – Pro Vercelli agguerrita: un ostacolo in più per il Mantova

MANTOVA Che Pro Vercelli troverà il Mantova domenica al Martelli? La domanda non è peregrina, perchè la sensazione è che i biancorossi attualmente non abbiano le forze (fisiche e mentali) per marcare punti senza la “complicità” degli avversari. Dunque, i piemontesi. È fuor di dubbio che la partita sarà più delicata per Guccione e compagni, che rischiano i play out. La Pro Vercelli, invece, ha già strappato il pass per i play off ed occupa il quinto posto alla pari con Lecco e Triestina. Ma chi si aspetta un avversario senza motivazioni si sbaglia di grosso. Nel girone A, infatti, la squadra che si classifica al quinto posto ha il privilegio di saltare il primo turno dei play off, accedendo direttamente al secondo. Non è poco. La classifica avulsa (che deciderebbe in caso di arrivo a pari punti) premia la Triestina, davanti alla Pro Vercelli e al Lecco. Ciò dovrebbe indurre i piemontesi a puntare al successo pieno al Martelli, per scavalcare i giuliani. Che domenica ospiteranno il Sudtirol, a caccia di punti per la Serie B, e non partono certo favoriti. Ecco perchè a Vercelli si sentono ottimisti sul raggiungimento del quinto posto. Tanto da portare il centrocampista Mattia Vitale (peraltro assente domenica per squalifica) a dire dopo la vittoria di sabato scorso col Fiorenzuola: «Con questi tre punti abbiamo grosse possibilità di arrivare quinti». Non solo: chi arriva quinto ha la certezza di disputare in casa la sua unica gara di play off del girone, quella che porta alla fase nazionale. Insomma, il vantaggio è sotto gli occhi di tutti e c’è da scommettere che la squadra allenata da Franco Lerda farà di tutto per sfruttarlo. Difficilmente al Martelli vedremo una Pro Vercelli accomodante, almeno inizialmente. Certo, se la Triestina perdesse col Sudtirol, alla Pro basterebbe un pari per finire quinta. Ma tutto fa credere che i piemontesi non affronteranno la partita condizionati dalla calcolatrice. È un ostacolo ulteriore per il Mantova. O, visto da un’altra angolazione, uno stimolo in più per scendere in campo con la massima concentrazione.