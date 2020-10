Mercato al Te, Confcommercio: “Avremmo gradito una maggiore condivisione della scelta”

MANTOVA Pur non condividendo le modalità adottate dall’amministrazione nel prendere una decisione tanto difficile quanto impattante per la città, quale è il trasferimento del mercato del giovedì a piazzale Te, siamo consapevoli che in questo momento la priorità è la salute pubblica e devono essere adottati, con fermezza, tutti quei provvedimenti che vanno in questa direzione. Avremmo gradito però una condivisione preliminare in modo da poterci confrontare e aggiornare anche i nostri operatori. E’ necessario infatti continuare quel percorso di dialogo costruttivo e continuo tra amministrazione e associazioni costruito negli ultimi 5 anni. Fatta questa premessa, siamo tutti consapevoli che il trasloco del mercato sarà sicuramente penalizzante per gli operatori ambulanti e per negozi e pubblici esercizi del centro, che da sempre traggono beneficio dall’afflusso di persone attratte dall’appuntamento settimanale, ma sembrano non esserci alternative. Durante l’incontro abbiamo poi affrontato alcuni punti critici della nuova location, con la speranza che possano essere risolti il prima possibile. Questa emergenza rappresenta l’occasione per avviare quel processo di revisione condivisa e strutturale del mercato settimanale che chiediamo da anni, per assicurare una miglior coesistenza tra banchi e plateatici e la risoluzione di situazioni criticità, come la rimozione di sedie e tavolini da parte di alcuni pubblici esercizi ogni giovedì. ”Questo il commento di Confcommercio Mantova a conclusione dell’incontro svoltosi ieri con l’assessore Rebecchi.