Sparta Volley Academy, una giornata tra sport, solidarietà e festa al PalaGeorge

Montichiari Una giornata speciale al PalaGeorge di Montichiari, all’insegna di sport, condivisione e solidarietà, ha visto protagoniste le squadre e le atlete della Sparta Volley Academy, la nuova realtà giovanile dell’Alto Mantovano. Il programma della giornata si è aperto con il consueto Torneo “Memorial Maurizio Calestani”, un appuntamento ormai tradizionale che ha visto scendere in campo gli amici di Atlantide Brescia, Pallavolo Schiantarelli, Pallavolo Castel Goffredo e Volley Grumello. Ore di gioco, sfide avvincenti e divertimento, culminate con la premiazione di tutti i partecipanti, affidata al Presidente Fipav Brescia Paolo Biasin e al Responsabile dei progetti scolastici e della promozione S3 Pierpaolo Begni. Un momento che ha celebrato non solo il talento sportivo, ma anche il senso di comunità e amicizia che il torneo riesce a trasmettere. A seguire, la serata ha proseguito con la presentazione ufficiale delle squadre della Sparta Volley Academy, dal Minivolley fino alla Serie C, sancendo simbolicamente il legame tra le giovani promesse e le atlete più esperte, modello e guida per le nuove generazioni. Come da tradizione in questo periodo dell’anno, la presentazione è stata seguita da una cena conviviale con spiedo e pizza, nella suggestiva cornice del PalaGeorge, momento ideale per condividere sorrisi e aneddoti tra famiglie, staff tecnico e dirigenti. Durante la serata, grande spazio anche alla solidarietà: sono stati estratti i premi della lotteria natalizia, il cui ricavato sarà destinato a sostenere realtà importanti del territorio e non solo, tra cui la Cooperativa Bucaneve di Castel Goffredo, l’Associazione Insieme per il Dopo di Noi di Calvisano, San Cristoforo di Montichiari, il Centro Clinico NEMO di Milano e il Dormitorio San Vincenzo di Brescia. Un gesto concreto che ha unito sport e impegno sociale, sottolineando come la pallavolo possa essere veicolo di valori autentici. I ringraziamenti finali sono andati a chi ha reso possibile questa giornata: genitori sempre pronti a supportare i propri figli e la società, allenatori e dirigenti, e agli sponsor che hanno contribuito con materiale per la cena. Un grazie speciale va infine allo staff Mens Libera, guidato dall’instancabile Luca Prandini, vero motore dell’evento, capace di trasformare una semplice giornata di sport in un momento di festa, partecipazione e comunità.