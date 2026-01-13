Tamburello – Arrivano i primi verdetti nei campionati provinciali giovanili

Guidizzolo Il campionato provinciale di tamburello indoor inizia ad emettere i primi verdetti nelle categorie giovanissimi e allievi, maschili e femminili, anche se mancano ancora alcune sfide per completare il quadro generale. Domenica, nell’impianto coperto di Guidizzolo, si sono disputati gli incontri del quarto raggruppamento. Tra le giovanissime continua senza intoppi il dominio della Virtus Guidizzolo “2”, che conquista il titolo provinciale e il pass per le finali regionali. Le ragazze guidate da Adolfo Negri hanno superato la Cavrianese “1” per 12-2 e il Cereta per 11-4. Piazza d’onore per la Virtus Guidizzolo “1”, vittoriosa 7-6 sul Goito “1” e 8-4 sulla Cavrianese “2”. In campo maschile, i giovanissimi della Sordelliana Goito “1” consolidano il primato battendo la Cavrianese “2” per 13-2 e avvicinano il titolo provinciale. Doppio successo anche per il Goito “2”, che supera Cereta (10-3) e Cavrianese “1” (11-3). Negli allievi, pass regionale già acquisito per le ragazze della Cavrianese, mentre i ragazzi conquistano lo scudetto provinciale superando il Ceresara “1” per 13-2 e ora puntano al titolo regionale. Tra gli juniores, ai regionali femminili va la Cavrianese, mentre in ambito maschile sarà sfida tra Solferino e Cereta. Domenica prossima, 18 gennaio, nuove gare decisive per il quadro finale.