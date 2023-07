Tamburello – Cavrianese, che corazzata! I Giovanissimi mettono in bacheca il primo scudetto

MANTOVA Il primo scudetto dei sei in palio nelle Finali Nazionali Giovanili open di tamburello è finito nella bacheca della Cavrianese. A conquistare il titolo di campioni nazionali sono stati i Giovanissimi del club collinare, diretti dalla coppia di tecnici formata da Marco Bicelli e Andrea Marcazzan. Nella finale disputata a Castellaro hanno dominato gli astigiani del Settime, chiudendo la sfida con il punteggio di 2 a 0 e un doppio 6-1. Una prestazione, quella fornita dai ragazzi della Cavrianese, perfetta sotto ogni aspetto visto che tanto nel primo set, quanto nel secondo hanno concesso agli avversari solamente un punto, e quando la gara era ben salda nelle loro mani, vale a dire sul 5 a 0.

A Medole si è svolta poi la seconda finalissima di giornata, quella della categoria Giovanissime, con la Cavrianese ancora protagonista insieme al Segno. Le trentine sono partite forte e hanno avuto la meglio nel primo set per 6 a 1. Nel secondo parziale, le ragazze dirette da Vittorio Beatini hanno alzato decisamente il livello di gioco, ribattendo colpo su colpo. Ma il guizzo vincente l’hanno piazzato ancora le avversarie, che si sono aggiudicate il set per 6 a 5 e con quello anche il titolo tricolore.

Il terzo trofeo in palio, quello della Juniores maschile, è stato assegnato ieri nella finalissima disputata a Cereta, in notturna, tra la formazione di casa e i trentini del Noarna. Naturalmente ve ne daremo conto sull’edizione di domani.

Oggi cala il sipario sulla manifestazione e gli scudetti da assegnare sono ancora tre. Si comincia di buon mattino, alle ore 9.30, sullo sferisterio di Cavriana con la finalissima delle Allieve che vedrà di fronte il team collinare diretto da Vittorio Beatini e le trentine dell’Aldeno. Sfida che si preannuncia ricca di spunti d’interesse visto il potenziale tecnico delle due contendenti. La Cavrianese potrà contare anche sul prezioso supporto del pubblico amico, un elemento che di solito può fare la differenza. Discorso analogo va fatto per l’ultimo atto della Juniores femminile, in programma nel pomeriggio (ore 16), ancora a Cavriana, tra le padrone di casa e le pari età del Monte (Vr). A Medole, invece, si assegna il titolo maschile della categoria Allievi nella finalissima delle ore 11 tra Segno (Tn) e Capriano del Colle (Bs).