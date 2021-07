I lavori per la nuova ciclabile di Asola si avvicinano al via

ASOLA – Procede l’iter per poter dare il via al più presto al primo lotto del progetto per la realizzazione della pista ciclabile in fregio alla strada provinciale 1 “via Mantova”. È intenzione infatti dell’amministrazione comunale provvedere alla messa in sicurezza della viabilità lungo via Mantova mediante realizzazione di una pista ciclabile nel tratto compreso tra l’incrocio con le vie Saccole Pignole e Pieve Cadelora e le due aree commerciali dove, oltre alla presenza di alcune attività, è stata di recente istituita una sede distaccata dell’istituto scolastico Falcone. Per questo l’amministrazione comunale ha destinato 3.500 euro per poter affidare direttamente al geologo Paolo Pasini di Castellucchio, l’incarico per l’esecuzione di alcune approfondite indagini geotecniche e geognostiche che si sono rese necessarie a supporto del progetto per la realizzazione della ciclabile in fregio a via Mantova. Il progetto per la realizzazione del tratto di ciclabile da realizzarsi su via Mantova è stato inserito dal Consiglio comunale nel piano triennale delle opere pubbliche e prevede un quadro economico dell’intero intervento pari a 279mila euro. L’amministrazione asolana intende procedere con lo sviluppo del progetto suddiviso in due lotti funzionali: un lotto A per una spesa di 195mila euro ed 84mila euro per il lotto B dei lavori.