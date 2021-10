Calcio Promozione – Tavelli: “Asola, devi sfruttare il fattore campo. Ma guai a sottovalutare la Pavonese”

ASOLA Terza partita consecutiva allo Schiantarelli per l’Asola che domani pomeriggio ospita la Pavonese nella terza giornata di campionato. La squadra bresciana è ancora ferma al palo, mentre i biancorossi di Lamberto Tavelli hanno conquistato 4 punti, frutto della vittoria all’esordio sull’Ome (2-0) e del pareggio a reti bianche con la Vighenzi. «La Pavonese è una squadra forte, i suoi valori verranno fuori – avverte mister Tavelli – ha avuto qualche problema con gli infortuni e sono sicuro verrà ad Asola decisa a cancellare lo zero in classifica. Mi auguro naturalmente che possa rinviare i suoi propositi di riscatto, ma ci aspetta una battaglia e dobbiamo farci trovare pronti».

«Giochiamo ancora in casa – prosegue il tecnico biancorosso – e quindi dovremo fare il possibile per sfruttare in pieno questa nuova opportunità. La squadra finora ha fatto abbastanza bene. Domenica scorsa abbiamo affrontato una Vighenzi meno tecnica, che l’ha buttata sull’agonismo: abbiamo creato le opportunità per vincere, ma non le abbiamo sfruttate. Il pareggio non è comunque risultato da buttare. Rispetto alla scorsa stagione, se abbiamo qualche giocatore assente, posso schierare sostituti all’altezza, abbiamo insomma una panchina lunga. E questo alla lunga può fare la differenza».

«Siamo solo all’inizio della stagione – dice ancora Tavelli – quella contro la Pavonese è la terza gara di campionato, le squadre sono ancora in fase di rodaggio, fra un mesetto si cominceranno a vedere i reali valori delle avversarie. Per quanto ci riguarda, i risultati come dicevo sono buoni, ma non è il caso di illudersi. Dobbiamo andare avanti per la nostra strada, lavorare per migliorare, pensando ad una partita per volta. Sotto con la Pavonese, quindi, avversario da non sottovalutare assolutamente. Voglio una squadra attenta e concentrata, non è il caso di concedere vantaggi agli avversari». Per il match di domani, mister Tavelli deve valutare le condizioni di Chiari e Nardi .