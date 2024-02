Convegno degli ufficiali in congedo sul Pregiatissimo Ordine di Malta

MANTOVA Sabato scorso i soci Unuci (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo), si sono incontrati nella sede sociale per ascoltare una conferenza avente come tema il Pregiatissimo Ordine di Malta. «Il Sovrano Militare Ordine di Malta, conosciuto anche come Ordine di Malta, è un ordine religioso cavalleresco con una storia millenaria – parole del presidente Augusto Magnani- fondato a Gerusalemme nel 1048, l’Ordine ha dedicato la sua missione all’assistenza dei poveri e degli ammalati, operando in tutto il mondo con spirito di neutralità, imparzialità e apoliticità. Riconosciuto come soggetto di diritto internazionale, l’Ordine di Malta intrattiene relazioni diplomatiche con oltre 100 Stati e con l’Unione Europea. L’Ordine, inoltre, è impegnato in prima linea in numerose attività di assistenza medico-sanitaria, sociale e di emergenza in oltre 120 Paesi del mondo. Con la sua storia millenaria e il suo impegno costante, l’Ordine di Malta continua a svolgere un ruolo fondamentale nel panorama dell’assistenza umanitaria internazionale». (abb)