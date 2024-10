Tamburello Esordienti – A Goito successo per la tappa del torneo Giovani Promesse

Goito Si è svolto nei giorni scorsi sullo sferisterio di Goito il torneo delle giovani promesse del tamburello open. La società Sordelliana Goito, presieduta da Sebastiano Guerreschi, ha organizzato sul proprio campo in località Pedagno un torneo per la categoria degli Esordienti, rientrante nell’iniziativa federale denominata Giovani Promesse. A questo appuntamento hanno preso parte cinque squadre, due allestite dalla società ospitante, una dalla Cavrianese, una dalla veronese Fumane e una allestita dagli amici sportivi di Marsiletti, allenata e diretta da Andrea Manara. Manifestazione ottimamente organizzata, con tante gare entusiasmanti che hanno regalato spettacolo e scatenato gli applausi dei numerosi presenti.

Al termine sono stati assegnati premi per tutti, e soprattutto tanti sono stati i complimenti riservati alle giovani promesse del tamburello italiano. Presenti, oltre al presidente Guerreschi, anche il presidente regionale Fipt Enzo Cartapati e la campionessa veronese Giulia Lavarini.

Paolo Biondo