Osone a Castellucchio, forse entro l’anno la soluzione alle esondazioni

CASTELLUCCHIO – Il lavoro da fare richiederà un certo tempo ma l’obiettivo è arrivare, a fine anno, con la risoluzione al rischio di esondazioni – come avvenuto lo scorso dicembre – del canale Osone a Castellucchio.

Il Consorzio di Bonifica Territori del Mincio ha avviato da tempo una proficua interlocuzione con i comuni di Castellucchio e degli altri paesi limitrofi nonchè con la Regione in quanto il canale, facente parte del reticolo principale, è di competenza regionale e viene gestito, per alcuni interventi, dal Consorzio di Bonifica secondo una convenzione firmata con la stessa Regione. Regione che ha comunque reso disponibili del fondi per compiere i necessari rilievi sul canale e definire una procedura di intervento.

A quanto sembra, anche se solo verifiche successive confermeranno lo stato delle cose, l’Osone necessiterebbe di interventi di pulizia dell’alveo, di un innalzamento degli argini e di un intervento al Livello Zanetti, a valle dell’abitato di Castellucchio.

Compatibilmente con le condizioni meteo e con gli eventuali disagi causati dall’emergenza Covid, si punta a concludere gli interventi entro la fine del 2021.