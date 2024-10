Volley Serie A3 – “Vola Gabbiano”, parte la campagna abbonamenti per la nuova stagione

Mantova “Vola Gabbiano”: è questo lo slogan che accompagnerà la campagna abbonamenti del Gabbiano Farmamed Mantova per la stagione 2024-2025 del campionato di Serie A3 Credem Banca. Da questa settimana dunque vi sarà la possibilità, per gli appassionati, di sottoscrivere l’abbonamento, per assistere a tutte le gare interne (eventuali play off compresi) dei biancazzurri.

Dove e come abbonarsi – In occasione delle amichevoli al PalaSguaitzer (ingresso gratuito) di domani contro Belluno (fischio d’inizio alle ore 18 circa) e di giovedì 10 ottobre contro la Personal Time San Donà (inizio ore 21.15 circa), o in occasione del debutto casalingo di domenica 20 ottobre contro i Diavoli Rosa Brugherio (ore 17). A partire da un’ora prima dei match sarà possibile fare l’abbonamento all’ingresso del palasport. Dalle ore 17 quindi di domani, chi sarà presente al palazzetto di Borgochiesanuova, potrà già sottoscrivere la quota.

Prezzi abbonamenti – Intero (9 partite casalinghe ed eventuali play off): 60 euro; abbonamento ridotto (9 partite casalinghe ed eventuali play off): 30 euro (dai 7 ai 16 anni, over 70 e tesserati Fipav).

Prezzi biglietti per singola gara – Intero: 12 euro. Ridotto (dai 7 ai 16 anni e over 70): 7 euro. Ingresso gratuito fino ai 6 anni di età. Passando alla parte agonistica, tutto pronto al PalaSguaitzer per il test di domani contro Belluno. Il Gabbiano Farmamed è reduce dal terzo posto ottenuto domenica al quadrangolare di Ferrara, dopo il ko con Mirandola e il successo sui locali del 4 Torri. Belluno prossimo avversario dei mantovani in campionato, quindi sarà certamente un test probante contro una formazioni dello stesso livello dei biancazzurri.