Calcio giovani – Iscrizioni fino al 14. Campionati al via il 10-11 ottobre

MANTOVA Importante novità per le società mantovane che svolgono attività giovanile. La Delegazione provinciale, accogliendo la richiesta delle proprie affiliate in modo da consentire alle stesse una migliore organizzazione in vista della ripresa dell’attività, ha deciso di prorogare il termine delle iscrizioni relative al Settore Giovanile Scolastico e all’Attività di Base alle ore 23:59 di lunedì 14 settembre (la scadenza era originariamente prevista per le 23:59 di venerdì 4 settembre). La stessa Delegazione comunica che i campionati provinciali Allievi e Giovanissimi (compresi i tornei di Fascia B) prenderanno il via nel weekend del 10-11 ottobre 2020.