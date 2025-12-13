Tamburello Indoor – Coppa Europa a Bruxelles, debutto con doppio successo per il Castellaro

Bruxelles (Bel) E’ iniziata ieri a Bruxelles, capitale del Belgio, la XXXII edizione della Coppa Europa Indoor per squadre di club, organizzata, su mandato della Federazione Internazionale, dalla nuova Federazione Belga con la supervisione del responsabile internazionale della FIBaT, Giuseppe Palma, e il Presidente della Federazione Belga Jean-luc Moerenhout. Teatro delle gare fino a domani le palestre Omnisport Aubier e Complexe Sportif d’Evere. Nel maschile sono impegnati per Mantova il Castellaro, che lo scorso anno si è piazzato terzo al termine nella rassegna continentale, i campioni d’Italia del Segno e la sarda Eleonora. Bene ieri nel girone B la partenza dei collinari, che hanno battuto in scioltezza i teutonici del Turtles Münster per 13-5 e i catalani del Farola per 13-7. Oggi tocca ai quarti di finale e domani spazio alle gare finali. Al termine degli incontri si terranno le premiazioni di tutte le squadre partecipanti.