Tennis 4ª Categoria – A San Giorgio trionfano Ottavia Benatti (Suzzara) e Roberto Piccinini (Cano)

San Giorgio Grande successo per il torneo del Circuito Regionale 4ª Categoria disputato prima di Ferragosto al Circolo Tennis San Giorgio. Oltre 90 gli atleti iscritti, provenienti anche da fuori provincia, che hanno partecipato al torneo con grande entusiasmo. In campo femminile ha trionfato Ottavia Benatti, del Tennis Suzzara, che ha battuto Silvia Ficarelli (Circolo Tennis Correggio) nella finale interrotta nel secondo set a causa di un infortunio alla giocatrice reggiana.

Nel torneo maschile si è imposto Roberto Piccinini, della Canottieri Mincio, che ha regolato in due set (6-0, 6-4) Riccardo Bellodi del Tennis Club Mirandola. Piccinini ha giocato anche la finale del torneo di doppio, in coppia con il compagno di circolo Luca Faccin, ma in questo caso si è dovuto inchinare nel super tie break al tandem composto da Matteo Salvaterra (Tc Roverbella) e Fabio Caramaschi (Canottieri Mincio), i quali hanno avuto la meglio con il punteggio di 4-6, 6-2, 10-8.