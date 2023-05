Tamburello serie A m – Fari sul derby Castellaro-Castiglione. B: Malavicina ko col Palazzolo

Mantova Malavicina senza fortuna nel recupero col Palazzolo (gara interrotta domenica 14 per il maltempo sul 3-2 per i veneti). Ieri la compagine mantovana nel primo set ha rimontato, è stata in gara sino al 4-4, poi ha ceduto 6-4. Totalmente da scordare il secondo per lo 0-2 finale. «Non siamo al completo mancando Boschini infortunato – afferma il presidente Morari – Non lo avremo neanche domenica col Tuenno. La squadra ha rimontato ma poi si è persa». Domani Cereta-Besenello alle ore 17. Oggi in A il recupero del derby Castellaro-Castiglione (16.30). Il team di Baldini si trova al comando con 21 punti, mentre gli aloisiani inseguono a dodici lunghezze. «Speriamo di far bene contro una compagine che sa farsi rispettare – afferma il presidente Arturo Danieli – Mi auguro che si possa assistere a un bel derby». Replica per gli ospiti il presidente Mario Margoni: «Cercheremo di fare del nostro meglio contro un quintetto molto tosto, trascinato dai fratelli Festi». Nell’altro recupero, Sommacampagna-Fontigo 0-2. Nell’A femmninile, domani Cavrianese-Faedo (ore 21).