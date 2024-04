Carlo Tamburini vince in GT2 sul circuito di Paul Ricard con Maserati Corse e Advance

MANTOVA Carlo Tamburini, classe 2005 e astro nascente del mondo motorsport internazionale, conosciuto nel settore come uno dei più giovani e più veloci piloti che in soli 10 anni ha collezionato vittorie e importanti passaggi di categoria.

Sul circuito del Paul Ricard, in Francia, Carlo Tamburini con la Maserati MC20 numero 1 ha ottenuto la prima vittoria nel campionato Fanatec GT2 European Series.

Si tratta di una vittoria storica, in occasione dell’appuntamento di apertura della stagione, e sancisce il grande ritorno di Maserati nel motorsport. In Gara 1, il pilota mantovano, scattato dalla pole position, ha mantenuto il comando fino al traguardo, resistendo agli attacchi degli avversari e dominando la scena con una giuda velocissima e una ottima strategia.

Le qualifiche di sabato avevano già dato i segnali di quella che sarebbe stata una gara sorprendente e dalle forti emozioni. Carlo Tamburini in un solo giro ha raggiunto il miglior tempo aggiudicandosi la pole position e portando il tridente italiano in vetta rispetto alle altre case automobilistiche partecipanti.

Tamburini aggiunge: «La Maserati MC20 è velocissima e mi sono trovato da subito a mio agio nel posto di guida. Sono davvero grato per l’opportunità di correre con Maserati Corse nel GT2 European Series. È stata la prima volta che ho gareggiato in Europa, e grazie alla professionalità di tutti i membri del team e alla mia precedente esperienza in GT3 siamo riusciti ad ottenere il migliore dei risultati».

«In questa bellissima avventura – continua il pilota mantovano – ho la fortuna di essere accompagnato da Advance – Agenzia di Comunicazione che ha creduto fortemente in me e con la quale affronterò le prossime sfide. Un grande ringraziamento a mio padre Antonio e ai miei sponsor, che insieme a Luca Pirri di LP Racing hanno reso possibile tutto questo».

Il campionato GT2 Fanatec si sposterà nel circuito di Misano per la seconda gara, nel week end rovente del 17/19 maggio, dove si prevede un enorme afflusso di tifosi, da tutta Europa.

Tamburini conclude: “Vi aspetto a Misano e sono pronto a dare il massimo per vincere e regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati».

Una passione nata grazie al papà tra officine, kart e circuiti di gara

MANTOVA «Un giorno, accompagnando come sempre mio padre in giro, abbiamo notato dei go-kart con motore a due tempi fuori da una piccola officina. Naturalmente ci siamo avvicinati e così ho conosciuto il mio primo meccanico di sempre. Da qui la mia vita e quella della mia famiglia sono cambiate per sempre.

Nel 2015 è arrivato il debutto in gara, il primo contatto con la competizione vera, nel 2016 le prime gare con un team di alto livello, il primo podio e la prima emozionante vittoria.

Il tempo della pandemia mi ha dato l’opportunità di riflettere a fondo e capire quanto volessi diventare un pilota professionista.

Da qui è cominciata la vera ascesa, dalla prima stagione correndo e vincendo con una Formula 4 nel 2021, al mio primo campionato contro professionisti del motorsport nel campionato TCR Italy del 2022. Tante vittorie e tante soddisfazioni che mi hanno fatto vivere intensamente questi ultimi 4 anni, con mio padre Antonio sempre al mio fianco. Grazie a lui e a tutto questo, oggi posso finalmente dimostrare le mie capacità di pilota e la mia determinazione, ai più alti livelli del fantastico mondo del Motorsport».