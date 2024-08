Pallavolo – Guido Beccari riparte dall’A2, sarà vice di Napolitano a Casalmaggiore: “Un’occasione che non potevo lasciarmi sfuggire”

Mantova La chiamata in A2, al Casalmaggiore, è arrivata inattesa e per Guido Beccari, che allena da trent’anni nella pallavolo, è un’occasione da sfruttare per arricchire il proprio bagaglio di esperienza in una categoria che aveva sfiorato all’inizio della carriera a Curtatone. Farà il secondo di coach Napolitano. «Appena una settimana fa – racconta Guido – di ritorno dal mare, ho ricevuto la telefonata del presidente della Volleyball Casalmaggiore, Giovanni Ghini. Non ci credevo, ma qualcuno a Gazzuolo ha favorito l’incontro. Sono bastati un paio di giorni per trovare l’accordo e fare combaciare il tutto con il mio lavoro di insegnante. Era un’occasione che non potevo lasciarmi sfuggire».

Beccari ha sempre allenato nella nostra provincia (Curtatone, Viadana, Asola e San Lazzaro fino allo scorso maggio), con una breve parentesi a Verona; ha istradato al volley campionesse ormai affermate come Melli, Giroldi, Mambelli, Cantamessa, Guatelli. Attualmente sta portando in giro per l’Italia, insieme ad Erica Corsi, il suo testo di volley dedicato ai bambini (Luna Park Volley). «Mi è stato chiesto di affiancare Napolitano e per me sarà un percorso tutto nuovo. Lui è esperto della categoria, io posso portare la mia esperienza nel settore giovanile. Ci sarà da battagliare in questo campionato, le nostre giovani vorranno esprimere il loro valore. Io spero di essere d’aiuto nel loro processo di crescita». Negli ultimi giorni prima del raduno di domani a “Casa Apis” a Forte dei Marmi, è arrivato il colpaccio di mercato della Volleyball Casalmaggiore, che ha ingaggiato l’opposto Ivonne Montano, una delle migliori giocatrici dello scorso torneo di Serie A2. Nella stagione 2013/2014, quasi diciottenne, ha fatto l’esordio da professionista proprio in Italia in quel di Ornavasso prima di iniziare il suo percorso da vera “globe trotter” della pallavolo partendo da Potsdam in Germania, passando per Francia, Svezia, Svizzera, Turchia e Corea del Sud prima di tornare in Italia per vestire la maglia del Perugia con la quale ha ricevuto il titolo di MVP dell’ultimo campionato.