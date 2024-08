Volley Serie A3 – Provaci ancora Gabbiano. Artoni: “Siamo carichi, determinati e… curiosi”

Mantova Ultimi giorni di vacanza per il Gabbiano, che si radunerà martedì pomeriggio al Boschetto (ore 18.30) per l’inizio della preparazione. Il pensiero inevitabilmente va ancora alla sconfitta con Macerata nella finale promozione, uno stimolo in più per riprovare l’assalto all’A2. «Siamo al completo – afferma il ds Nicola Artoni – martedì sarà come il primo giorno di scuola. Non ci concentreremo subito sul lavoro fisico, ma sulla conoscenza dei nuovi giocatori. Verrà consegnato il materiale e alla sera faremo team building andando a cena. Non vediamo l’ora: siamo carichi, vogliosi e curiosi».

Ci sono due mesi abbondanti per preparare al meglio la missione campionato, che scatterà il 20 ottobre quando al PalaSguaitzer arriveranno i Diavoli Rosa. «Lo scorso anno – rammenta Artoni – siamo stati la sorpresa del campionato. Ora siamo curiosi di vedere quale potrà essere il nostro livello. La squadra è ancora forte: sono andati via giocatori importanti, ma ne sono arrivati altri altrettanto bravi. L’obiettivo è dire la nostra pure quest’anno, anche se, personalmente, la nuova formula del campionato non mi piace: girone da 10 squadre con le prime otto qualificate ai play off». «Per quanto riguarda le amichevoli – prosegue il ds – siamo in attesa delle ultime conferme. Avremo due mesi di lavoro per trovare la giusta amalgama e crescere. Ci alleneremo fino al 20 ottobre, dal lunedì al venerdì. Mentre dopo l’inizio del campionato le sedute saranno dal martedì al sabato mattina». «Vogliamo raggiungere i play off e arrivare il più avanti possibile in tutte le competizioni – dice ancora Artoni – penso che partiremo come terza forza del girone: Belluno e Acqui Terme sulla carta sono più avanti di noi, ma ce la giochiamo. Le altre le vedo un passettino indietro, ma affronteremo ogni avversario con massimo rispetto e umiltà».

Non mancano ghiotte novità, sia nello staff tecnico che nel roster. Sono arrivati Alberto Baldazzi (opposto), Robero Pinali (schiacciatore), Andrea Marini, Duccio Bini (liberi) e Mattia Catellani (alzatore). C’è anche il ritorno, in altra veste, di Cristian Lorenzi. «Sarà il vice di coach Serafini – ricorda Artoni – e per noi è un graditissimo ritorno visto che ha vestito questa maglia da giocatore. La rosa è al completo con 14 giocatori pronti a sudare per guadagnarsi il posto nel sestetto titolare».