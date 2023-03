Tennis giovanile – Successo per il Next Gen alla Canottieri

Mantova Per la Canottieri Mincio è stata una settimana intensa e ricca di soddisfazioni con il Torneo Next Gen (Under 10, 12, 14 maschile e femminile). La prestigiosa kermesse, con al via oltre 500 giovanissimi, si è chiusa ieri con le finali. Nell’Under 10 femminile vittoria di Rebecca Carla Francia della Canottieri Casale (Alessandria) per 62 61 su Alessia Widmann del Circolo Tennis Battisti di Trento. Scontro in famiglia nell’Under 10 maschile con Gabriele Aceto dell’Indoor Club di Torino che ha piegato 75 75 il compagno di club Jacopo Varano. Un match davvero di livello tra due giovanissimi.

Nella categoria Under 12 femminile ha prevalso Alessia Maria Minzat (3.1) del Cs Plebiscito di Padova, testa di serie numero 1, che ha battuto per 63 61 Viola Severi (3.2), tds n. 3 e tesserata per il Park Tennis Club di Genova. La finale dell’Under 12 maschile ha visto il successo di Raz Ty Posca (3.4) del Tennis Club Lombardo che ha battuto in scioltezza 62 60 Simone Cristiani (3.4) dell’Accademia Tennis Vavassori.

Il torneo Under 14 femminile ha incoronato la testa di serie numero 1 Victoria Lanteri Monaco. La 2.7 dello Junior Club Next Gen di Massa ha piegato per 75 61 la tds n. 3 Bianca Baroglio, 2.8 del Villaforte Tennis (Alessandria). L’Under 14 maschile ha visto il successo di Leonardo Fiocchi, un 3.1 e testa di serie n. 2: netto 61 64 a Mattia Cona, la tds n. 5 (3.2).