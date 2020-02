Tennis tavolo A1 f – Brunetti favorita col Quattro Mori. PaninoLab sfida l’Eppan per blindare i play off

Castel Goffredo Comincia oggi, con la sfida di Castel Goffredo tra Brunetti e Quattro Mori (ore 19), l’11ª giornata del massimo campionato femminile di tennis tavolo. Un turno forse decisivo per l’assegnazione dei primi quattro posti che danno accesso ai play off. Se Brunetti e Cortemaggiore hanno già ipotecato il pass e si giocheranno il primato nello scontro diretto dell’ultimo turno, per la terza e quarta posizione corrono in quattro, con la PaninoLab che si è avvantaggiata grazie al successo in Sardegna della scorsa settimana e domenica può prenotare un posto in semifinale battendo in casa l’Eppan. E’ questa, classifica alla mano, la sfida più interessante ma, come dicevamo, sarà la Brunetti a scendere per prima in campo, appunto stasera, contro un’altra formazione sarda, dopo il successo di sabato scorso a Norbello. «Non dobbiamo sottovalutare il Quattro Mori – avverte il coach Alfonso Laghezza – Encea (vecchia conoscenza del tennis tavolo mantovano per i suoi trascorsi a Bagnolo, ndr), la rumena Clapa e la cinese Wei Jian sono atlete che possono metterci in difficoltà. Del resto, tutti moltiplicano gli sforzi per fare bella figura al cospetto della capolista. Per quanto ci riguarda, andiamo in campo per ottenere un’altra vittoria, ma dovremo affrontare tutte le sfide con la massima concentrazione. Ho tutte le ragazze a disposizione, deciderò con calma chi schierare. Kukulkova e Gaia Monfardini sono appena rientrate da un torneo in Spagna, Tan deve trovare il ritmo partita, ma in generale tutte le atlete hanno necessità di giocare per crescere e migliorarsi».

Laghezza accennava allo Spanish Challenge Open, cui ha preso parte anche la bagnolese Veronica Mosconi, che domenica guiderà la PaninoLab nella delicata sfida contro l’Eppan.

11ª GIORNATA

VENERDI’

Brunetti-Quattro Mori 19.00

SABATO

Cortemaggiore-Coccaglio 16.00 (anticipo 12ª giornata)

DOMENICA

PaninoLab-Eppan 15.00

Cortemaggiore-Norbello 15.00