SPECIALE SANREMO In 15 milioni davanti alla tv per la terza serata

SANREMO Continua la cavalcata come pubblico per questo 70° Festival. Nella terza serata, quella dei duetti con le canzoni del passato, sono stati 9 milioni 836 mila gli spettatori con uno share del 54,5 per cento. Picco d’ascolto alle ore 21,33 con 15 milioni 494 mila mentre Riki cantava “L’Edera”, il picco di share è avvenuto alle 23,56 con il 60,9 per cento mentre cantava Mika. Ma non è tutto oro quello che luccica, per ottenere quei dati di share la Rai forza la dilatazione degli orari, e siccome Rai Pubblicità vende alle aziende la pubblicità, garantendo una certa percentuale di share e per arrivarci finisce lo spettacolo alle 02,00 di notte? del mattino? Insomma un orario improbabile! Storicamente è dal 1987, da quando è stato adottato l’Auditel, che una serata non finale, che non finiva a un orario cosi tardo. Il festival è un programma dove la Rai fa cassa, incassa di più di quello che spende.

Paolo Celada