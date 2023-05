Castiglione – Legambiente: continuano le passeggiate in zona Sic

Castiglione Continuano le passeggiate in zona SIC (Sito d’interesse comunitario) organizzate dalla sezione aloisiana di Legambiente. L’ultima si è svolta proprio qualche giorno fa ed ha visto partecipare alla carovana green le classi seconda B e seconda C delle scuole medie Beschi. Il percorso scuola – Monte Merlo – Cà del Lupo – località Valle e ritorno, di oltre tredici chilometri, come di consueto è stato caratterizzato da fermate dedicate per ammirare l’ecosistema locale e scoprire alcune specie di piante e animali tipiche delle colline moreniche. Durante la visita guidata, gli studenti hanno imparato l’importanza della conservazione della natura e della biodiversità per le future generazioni. L’escursione è stata un’esperienza educativa e formativa per tutti i partecipanti, che hanno apprezzato le molte unicità che fanno parte dei dintorni del capoluogo dell’Alto Mantovano. Gli esperti volontari di Legambiente hanno incoraggiato poi ragazzi e ragazze a vivere ed esplorare il territorio con curiosità. Tra gli ospiti delle passeggiate ai confini con l’area su cui si vorrebbe autorizzare la costruzione del tanto discusso e “combattuto” polo logistico, c’è stata anche la consigliera regionale Paola Pollini, recentemente eletta presidente della commissione speciale antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità del Pirellone. All’esponente bresciana del Movimento Cinque Stelle sono state mostrate le bellezze floreali del posto, tra cui la rara e delicata Viola Elatior, in piena fioritura in quel periodo ed in notevole abbondanza. Il prossimo appuntamento è in calendario per domani mattina con altre due classi del medesimo plesso scolastico.