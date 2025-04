Tennis tavolo – Brunetti, doppio argento agli Italiani Giovanili

Terni Al PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni ieri sono iniziati i Campionati Italiani Giovanili. Subito un ottimo esordio per la truppa della Brunetti Castel Goffredo, che ha conquistato due argenti. Nel doppio misto Under 17, Francesco Pagano e Cecilia Cicuttini sono arrivati sino alla finale, in cui si sono però dovuti arrendere a Davide Simon e Candela Sanchi (Torino) per 3-0 (11-2, 11-9, 11-5). I neo campioni italiani avevano superato in semifinale per 3-2 (11-4, 11-8, 4-11, 9-11, 11-4) Nicholas Famà (Silver Lining) e Alice Galli (Vallecamonica), mentre Pagano e Cicuttini avevano prevalso per 3-1 (6-11, 11-6, 11-5, 11-9) su Oliver Mankowski (Villaggio Tennistavolo) e Aurora Paoli (Bernini Livorno). Negli ottavi avevano battuto per 3-0 (11-5, 11-9, 11-8) Timo Trager e Melissa Oprandi (Südtirol) e nei quarti per 3-1 (11-8, 8-11, 11-7, 12-10) Erik Paulina (Sportni Krozek Kras) e Sara Bellina (Rangers San Rocco). La gara di doppio femminile Under 17 ha registrato il successo di Francesca Seu e Sofia Minurri (Muravera), che nell’atto conclusivo hanno prevalso per 3-1 (11-4, 7-11, 11-3, 11-5) su Cecilia Cicuttini e Azzurra Marinelli, sempre della Brunetti Castel Goffredo. Hanno completato il podio sul gradino più basso Alice Galli (Vallecamonica) e Alice Libretti (Coccaglio), che hanno ceduto per 3-0 (5-11, 5-11, 9-11) a Seu e Minurri, e Chiara Daverio (Varese) e Giorgia Filippi (Marco Polo), che hanno perso per 3-2 (11-5, 5-11, 9-11, 11-6, 14-16) in una combattuta semifinale contro Cicuttini e Marinelli.

Al WTT Feeder Manchester, Nicole Arlia (Brunetti), negli ottavi del doppio con Miriam Carnovale, si è imposta per 3-2 (11-2, 2-11, 12-10, 9-11, 11-8) sulla belga Lilou Massart e sulla polacca Zuzanna Wielgos. Oggi alle ore 12.30 incontreranno nei quarti le spagnole Ainhoa Cristobal ed Eugenia Sastre.