Tennis tavolo Serie A1 femminile – La Brunetti sbanca Bagnolo (1-4) e ipoteca il tricolore

BAGNOLO SAN VITO La Brunetti Castel Goffredo ipoteca lo scudetto. Nella finale d’andata giocata a Bagnolo, si è imposta per 4-1 sulle “cugine” della PaninoLab Bagnolese. Alle campionesse in carica nel ritorno al PalaMazzi di mercoledì, alle ore 17, sarà sufficiente il pareggio per mettere in bacheca il 19° titolo tricolore.

PANINOLAB-BRUNETTI 1-4

Veronica Mosconi-Maria Xiao 0-3 (3-11, 7-11, 8-11); Alina Zaharia-Bernadette Szocs 0-3 (9-11, 7-11, 8-11); Tian Jing-Nicole Arlia 3-1 (11-5, 11-6, 9-11, 11-6); Veronica Mosconi-Bernadette Szocs 2-3 (11-5, 10-12, 13-11, 3-11, 7-11); Tian Jing-Maria Xiao 1-3 (11-4, 7-11, 7-11, 6-11)

PANINOLAB BAGNOLESE Tian Jing, Zaharia, Mosconi. A disp.: Semenza. All.: Capra.

BRUNETTI CASTEL GOFFREDO Xiao, Szocs, Arlia. A disp. Gaia e Tan Wenling Monfardini. All.: Laghezza.

ARBITRI Zambetti e Bassani.