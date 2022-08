Tennis – Successi di Riccardo Ferroni e Annamaria Bosio nel Torneo Fit 4ª categoria di San Giorgio

San Giorgio Vittorie di Riccardo Ferroni (4.1, Ct Castellucchio) e Annamaria Bosio (4.1, Canottieri Mincio) al Torneo Fit di 4ª categoria del Ct San Giorgio. Ferroni ha sconfitto in finale il giovane Filippo Avanzini (4.3, Canottieri Mincio) con il risultato di 6-3 6-0. La gara è stata condotta fin dai primi games da un Ferroni molto solido da fondo campo, che ha annullato l’esplosività del giovane Avanzini, che si era guadagnato la finale battendo il forte 4.1 Riccardo Bellodi (Tc Mirandola). Nel torneo femminile, Bosio si è imposta in finale contro la sorpresa Silvia Ficarelli (4.4, Tc Rio Saliceto), in rimonta, con il risultato di 3-6 6-4 10-2 al tie break.