Calcio Serie C – Colpo in difesa per il Mantova: preso Milillo

MANTOVA Nel giorno della presentazione del nuovo allenatore Emanuele Troise, le conferme di Finocchio, Lisi, Haveri, Tosi, Tremolada, oltre a quella già annunciata di Guccione, hanno dato il via alle manovre di mercato della società virgiliana, insieme agli arrivi di Silvestro e Lamberti. Per la dirigenza di viale Te sono giornate frenetiche. Il ds Emanuele Righi ieri ha chiuso un altro colpo ed è pronto a dare la svolta decisiva anche su altre trattative. Ieri alla corte di Troise è arrivato il difensore classe ’97 Alessio Milillo, il “gigante di Ortona”. Alto 2 metri per 87 kg, fisico da corazziere, il giocatore abruzzese è cresciuto nelle giovanili del Pescara e successivamente ha indossato la maglia del San Nicolò in Serie D, per poi fare il salto in terza serie dove ha giocato 17 gare con il Teramo, 11 con la Viterbese e solo 2 match con il Lecco. Ma non finisce qui perché il ds Righi è pronto a chiudere la trattativa anche per un altro difensore. Si tratta del classe ’94 Erik Panizzi. Originario di Guastalla, vanta già diverse esperienze nel calcio professionistico. Tante presenze in C con le maglie di Reggiana, Vicenza, Pro Patria, Alessandria e Siena, dove ha giocato nell’ultima stagione. L’accordo è vicino e sarà annunciato con ogni probabilità nelle prossime ore. Milillo e Panizzi andranno a puntellare la difesa e saranno i primi acquisti d’esperienza alla corte di Troise. Non c’è ancora l’annuncio ufficiale di Radaelli, giovane promettente del Fanfulla, ma resta sempre un obiettivo del club virgiliano e nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzato. Nel mirino di Righi, c’è anche Matteo Pinton, centrocampista, di proprietà del Verona, lo scorso anno in prestito alla Virtus Vecomp Verona. Queste le prime mosse. Ne seguiranno altre nei prossimi giorni e si arriverà così a lunedì con le visite mediche. Poi dal 18 tutti in campo per iniziare a preparare il ritorno in Serie C. C’è grande attesa anche per i colpi in attacco. Ma su questo fronte si dovrà pazientare ancora. L’addio di Scotto e la non conferma di Altinier fanno pensare che la società potrebbe preparare colpi importanti. Come ha fatto capire lo stesso Troise, il Mantova non punterà solo sui giovani. Al loro fianco, giocatori d’esperienza che facciano fare il salto di qualità alla squadra. E i tifosi negli ultimi due anni sono stati abituati davvero molto bene a suon di gol.

Intanto anche altri ex biancorossi hanno trovato una nuova destinazione. Il difensore Manuel Musiani il prossimo anno giocherà in Serie D nel Mezzolara.

Tommaso Bellini