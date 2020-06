Inps, da lunedì la possibilità di richiamata telefonica

MANTOVA Nel periodo emergenziale, per mantenere un contatto stretto con i cittadini, INPS di Mantova ha istituito uno sportello telefonico provinciale, attivo in modalità continuativa dalle 8.30 alle 16.30, dal lunedì al venerdì al seguente numero unico 0376 308200

A tale servizio, da lunedì 8 giugno si aggiunge la possibilità di prenotare una richiamata telefonica da parte del funzionario INPS, nel giorno e ora preferiti, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, per ottenere informazioni e chiarimenti sulle pratiche riguardanti la pensione o gli ammortizzatori sociali/prestazioni a sostegno del reddito.

I cittadini potranno prenotare attraverso una delle seguenti modalità:

Numero unico telefonico provinciale 0376 308200

Contact Center – servizio Sportelli di Sede

APP Inps Mobile – servizio Sportelli di Sede – tasto PRENOTA

Sito Istituzionale www.inps.it – Servizio Sportelli di Sede

Inviando una mail all’indirizzo prenotainps.mantova@inps.it

Resta attivo il Contact center nazionale al numero 803 164 da rete fissa e 06 164 164 da telefonia mobile per ogni informazione..

Vengono inoltre attivati dei Punti di consulenza specifici dedicati agli intermediari abilitati:

Punto di consulenza Patronati COVID, attivo dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 16:00, che sarà gestito da remoto tramite piattaforma online oppure con contatto telefonico. Il Punto di consulenza (unico per Pensioni e Ammortizzatori sociali ) sarà prenotabile dal Portale Patronati, secondo le modalità già in uso;

Punto di consulenza Aziende/Intermediari COVID, attivo dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 16:00, che sarà gestito da remoto tramite piattaforma online oppure con contatto telefonico. Il Punto di consulenza (unico per tutti gli oggetti e gli argomenti ) sarà prenotabile dal Cassetto Aziende con dipendenti.