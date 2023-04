Volley A1 f – Ultima di regular season: Vbc a Bergamo per blindare il 6º posto

Casalmaggiore Come per tutte le belle storie arriva la fine: oggi al PalaIntred di Bergamo si giocherà l’ultima di regular season 2022/2023. La Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, capitanata da Emiliya Dimitrova, farà visita alla Volley Bergamo 1991 per blindare il sesto posto. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. Le ragazze guidate da Andrea Pistola sono prontissime a buttarsi dietro le spalle le due sconfitte consecutive e blindare il sesto posto cercando di approcciare poi al meglio la seconda fase: «Gara difficilissima – afferma Benedetta Sartori – Giochiamo in un palazzetto ostico e molto caloroso. Dovremo mettere in campo la nostra migliore pallavolo per raggiungere il 6º posto. È importante vincere per ritrovare le nostre consapevolezze in vista dei play off». L’head coach di Montemarciano dovrà scegliere il suo starting six anche in base al dubbio del libero De Bortoli, con la disponibilità di Carlini e Scola al palleggio, Dimitrova e Malual in opposto, Perinelli, Frantti, Mangani e Piva in banda oltre al jolly Buzzerio tra posto 2 e posto 4, oltre a Lohuis, Melandri (ben 10 muri personali per lei contro Pinerolo) e Sartori in centro.