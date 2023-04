Calcio Serie C: MANTOVA-RENATE 2-1 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Martelli. C’è l’atmosfera delle grandi occasioni per questo Mantova-Renate, terzultima gara di campionato che per i biancorossi costituisce un altro bivio da non fallire: solo vincendo, infatti, l’Acm può continuare a sperare nella salvezza diretta. Il Martelli è sold out (nei settori tribuna e curva Te) come non si verificava da tempo. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

MANTOVA-RENATE 2-1

MANTOVA (4-3-3): Tosi; Fazzi, Ghilardi, Panizzi, Ceresoli; Gerbaudo (67′ Pedone), De Francesco, Messori (45′ Pierobon); Guccione (67′ D’Orazio), Bocalon, Mensah. A disp.: Chiorra, Malaguti, Iotti, Conti, Fontana, Darrel, Silvestro, Padella, Rodriguez, Yeboah. All.: Mandorlini.

RENATE (3-4-1-2): Furlanetto; Possenti, Silva, Angeli; Marano (60′ Simonetti), Esposito, Nelli, Colombini (46′ Anastasia); Squizzato; Sorrentino (71′ Ermacora), Malotti. A disp.: Drago, Gavazzi, Saporetti, Nepi, Ciarmoli, Saino, Artistico. All.: Dossena.

ARBITRO: Ettore Longo di Cuneo (assistenti: D’Ascanio di Roma 2 e Miccoli di Lanciano)

RETI: 53′ Sorrentino, 81′ Mensah, 82′ Bocalon.

NOTE: Ammoniti: Ghilardi, Squizzato, Bocalon, Fazzi, Guccione. Calci d’angolo: 8-4. Recupero: 2′ +

Secondo tempo

82′ Raddoppio del Mantova con Bocalon. L’attaccante trova l’incornata vincente su sviluppi di calcio d’angolo.

81′ GOLLLL DEL MANTOVAAA!!!!! Pareggio di Mensah su assist di Pedone.

80′ Incornata centrale di Bocalon che Furlanetto para senza problema.

75′ Ennesima conclusione alta; questa volta è stato D’Orazio.

74′ Mantova che entra in area ma dà l’impressione di voler entrare con la palla in rete.

72′ Conclusione da limite area di Pierobon che finisce alta sopra la traversa.

70′ Clamoroso gol sbagliato da Fazzi su assist di D’Orazio. Palla alta e Renate che si salva.

67′ Doppio cambio tra le fila del Mantova: entrano D’Orazio e Pedone al posto di Guccione e Gerbaudo. Trona a calcare il campo Pedone dopo il brutto infortunio subito con l’Arzignano.

65′ Colpo di testa di Bocalon su assist di De Francesco.

64′ Punizione centrale di De Francesco che finisce tra le braccia di Furlanetto.

61′ Partita che si sta incattivendo con l’arbitro che lascia giocare all’inglese. Intanto i tifosi incitano la squadra a tirare fuori gli attributi.

58′ Mantova che spinge ora in avanti alla ricerca del pari.

53′ Gol del Renate. Sorrentino insacca in rete di stinco mentre incespica. Difesa del Mantova imbambolata.

51′ Renate in avanti con Squizzato che aggancia in area, ma perde il tempo per calciare.

46′ Primo cambio nel Renate: esce Colombini, entra l’ex Mantova Anastasia.

Primo tempo

45′ + 2′ Il primo tempo termina qui. Squadre al riposo sullo 0-0: predominio territoriale del Mantova ma non si segnalano interventi dei due portieri. A tra poco per la ripresa.

45′ Due minuti di recupero, mentre al posto dell’infortunato Messori Mandorlini inserisce Pierobon.

45′ Messori a terra dopo un contrasto. Il centrocampista non ce la fa a proseguire.

40′ Tosi in presa alta.

39′ Ancora il Renate in avanti con una conclusione dalla lunga distanza di Malotti che termina altissima.

37′ Break del Renate con una discesa di Sorrentino che guadagna un corner. Nulla di fatto dalla bandierina.

36′ Un’altra azione manovrata del Mantova che però non riesce a impensierire il portiere Furlanetto.

30′ Insistita azione del Mantova che si conclude con un colpo di testa di Bocalon (su cross di Fazzi) alto di non molto.

28′ Si è esaurita la spinta dei biancorossi. Fase di stanca.

24′ Il Mantova si rifà vivo: cross di Mensah, testa di Messori fuori bersaglio.

22′ Tiro-cross di Nelli che crea qualche grattacapo a Tosi, ma la palla esce.

19′ Il Mantova continua a spingere.

18′ Sul traversone dalla bandierina colpo di testa di Panizzi che non centra lo specchio.

17′ De Francesco tocca per Fazzi sulla destra, cross al centro e palla deviata in corner dalla difesa ospite.

16′ Altra punizione da buona posizione per il Mantova.

13′ Sulla punizione palla in mezzo, Ghilardi sfiora ma la palla si perde sul fondo.

13′ Interventi piuttosto duri da parte dei difensori del Renate. Ora c’è una punizione dalla trequarti per il Mantova.

10′ Primo ammonito del match: è Ghilardi per un fallo a centrocampo.

8′ Nulla di fatto dalla bandierina ma il Mantova comincia a metter fuori la testa.

7′ Tacco di Guccione per Fazzi, cross dalla destra e colpo di testa di Bocalon deviato in corner da un difensore.

3′ Primo calcio d’angolo per il Renate tra le proteste dei biancorossi che lamentavano un fallo a centrocampo su Messori.

Il Renate batte il calcio d’inizio. Si comincia.

Squadre in campo tra gli applausi del pubblico. Mantova in maglia bianca, Renate in blu.

Splende il sole in un Martelli vestito a festa. Gli idranti bagnano il terreno di gioco in attesa dell’ingresso in campo delle squadre.