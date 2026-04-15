Furto nella notte a Goito: rubati storioni, 10 quintali trovati morti in un canale

GOITO – Colpo nella notte a Goito, dove ignoti hanno preso di mira la Società Agricola “Navigli”, specializzata in itticoltura. I Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti nella giornata di ieri per un sopralluogo dopo la denuncia di un furto avvenuto nelle ore notturne. Secondo quanto ricostruito, i malviventi si sarebbero introdotti all’interno dell’azienda riuscendo ad asportare un quantitativo imprecisato di storioni dalle vasche. Durante le verifiche, però, è emerso un elemento inquietante: nelle immediate vicinanze, all’interno di un canale irriguo, i militari hanno rinvenuto circa 10 quintali di storioni morti, appartenenti alla specie acipenser transmontanus. Il danno economico è stato quantificato in circa 10.000 euro. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili.