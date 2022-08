Volley B1 f – Ngs Porto, passerella by night. Stasera via agli allenamenti in palestra

Porto Mantovano Raduno al Drasso Park per l’Ngs Porto, che ha inaugurato la stagione con un simpatico convivio. Da stasera la squadra sarà in campo per gli allenamenti agli ordini del coach Cristina Guicciardi e del preparatore atletico Marco Bertolasi. Questo l’organico: Poggi e Martinelli (palleggiatrici), Bernabè e Giardini (opposti), Rancati, Giulia Olioso, Maghenzani, Marcone, Melgari (schiacciatrici), Ghirardelli, Tavella e Bulla (centrali), Giudice e Sara Olioso (liberi). Nella marcia d’avvicinamento al campionato (esordio l’8 ottobre a Santa Giustina in Colle) sono previste amichevoli contro Rivalta, Zoo Bautique, Campagnola Emilia e Castel d’Azzano.