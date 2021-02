Basket serie A2 f – MantovAgricoltura cede anche al Carugate: quarto ko di fila

CARUGATE (MI) Rimangono a bocca asciutta le ragazze di MantovAgricoltura che inciampano, nell’impegno in trasferta, contro le milanesi di Carugate per 67-55: quarto stop di fila. Una serata sfortunata con percentuali al tiro stregate hanno costretto le sangiorgine, che comunque ci hanno provato fino all’ultimo, a cedere il passo alle avversarie. Milanesi penultime in classifica ma sul proprio campo avversarie ostiche da superare per tutti.

Il primo quarto si apre forte in entrambe le metà del campo, in cui le due compagini si scambiano un veloce botta e risposta. Dopo pochi secondi siamo già sul 4-5 per le virgiliane. Mantova non è precisissima al tiro e subisce i primi vantaggi di Carugate che, dal canto suo, sfrutta il gioco in pick and roll per trovare punti facili. MantovAgricoltura cerca di stringere le maglie al rimbalzo, ma il canestro sembra stregato sia su azione che al tiro libero. Sulla prima sirena il punteggio è di 17-14 per le milanesi.

Seconda frazione di gioco caratterizzata dalla difesa più stretta e asfissiante delle mantovane nei confronti delle avversarie, che riuscono a sporcare diversi palloni importanti, continuando l’aperta lotta a rimbalzo. Ruffo, da fuori, riesce ad agganciare il pareggio sul 20-20 suonando la carica per le sue compagne, con l’appoggio fondamentale di Marchi (concluderà con 16 punti a referto). Le biancorosse riescono ad allungare fino al 26-22 grazie a diversi extra possessi che vengono finalizzati. Carugate però si sveglia e piazza il contro parzialino di 6 a 0, portandosi nuovamente avanti. Nel finale Bernardoni, perpendicolarmente al canestro, trova due punti che mandano per il -1 con cui si va al riposo (30-29).

Rientrate dallo spogliatoio, Canova piazza la tripla per le sue del +4, Mantova non cede e si riporta nuovamente sul -1. Vengono concesse troppe seconde occasioni a Carugate, ma non sempre vanno a segno, cosa che permette a MantovAgricoltura di rimanere attaccata al treno acciuffando anche il pareggio sul 36-36 con Llorente. Continua però la sfortuna dal tiro per le sangiorgine che non riescono a trovare la quadra, mentre un Carugate più preciso chiude sul 48-45 in proprio favore alla penultima sirena della serata.

Gli ultimi 10 minuti sono caratterizzati da due triple consecutive di Carugate che allunga sul +9. Le giocatrici di coach Borghi cercano di rimanere in partita cercando di avvicinarsi, ma al tentativo di assalto sangiorgino risponde Carugate davvero quasi infallibile a canestro. Persevera la sfortuna ai liberi di San Giorgio che rimane sempre sulle 9 lunghezze di svantaggio: si riducono poi a 6 con una super tripla di Pastore, ma purtroppo non basta per ribaltare il punteggio.

Nel finale per le milanesi si tratta solo di archiviare la pratica ed avviarsi alla vittoria per 67-55.

Occasione sfumata per MantovAgricoltura che dovrà ora cercare di ritrovare la vittoria sabato prossimo alle ore 21 nell’impegno casalingo contro le giovani Lupe di San Martino di Lupari.